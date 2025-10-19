Il cus cagliari vola: vince ancora e resta a punteggio pieno 

Terza vittoria e vetta solitaria. Dopo tre giornate di Serie C1 il Cus Cagliari è l’unica formazione rimasta a punteggio pieno. In casa contro il Decimo Futsal gli universitari si sono ripetuti ancora, vincendo per 3-0 grazie ai gol di Lisci, Erriu e Scanu.

In classifica segue al secondo posto la Fanni Futsal Sassari con il successo interno per 5-3 sull’Oristanese firmato dalle doppiette di Fiori e Jorge e dalla rete di Marogna. A Serramanna la Villacidrese trova la prima vittoria in campionato dopo i pareggi delle prime due uscite. Contro il C’è Chi Ciak la formazione allenata da Wilson dilaga 7-1 con la doppietta di Loddo e i centri di Deivison, Sergio Rocha, Murtinu, Deiola e Casti.

Primi tre punti anche per il Domus Futsal Perdaxius, che batte 3-1 l’Ichnos Sassari con la doppietta di Santus e il gol di Murgia, e per l’Atletico Sestu, 4-2 in trasferta sul campo dell’Alghero grazie alla tripletta di Spanu e al gol di Costa. Unico pareggio di giornata il 5-5 tra il Futsal 4 Mori Villasor e lo ZB Iron Bridge.

In Serie C2 continua a vincere il Gonnesa, che supera 3-1 in casa il Malasainas. Prima sconfitta per la seconda squadra del Monastir, che incassa 2-1 sul proprio campo contro il Serrenti. Il Sarfut21 dilaga con il 9-1 interno sulla Virtus San Sperate. Sorride anche il Portoscuso con l’8-3 sul San Pio X, mentre Uta e Cus Sassari pareggiano 4-4. Chiudono la giornata due posticipi Babylon-Mediterranea e Sibiola Serdiana-Dym Sport.

