Il Cus Cagliari vince di misura Zb Iron Bridge dilagante: 18 gol 

La Coppa Italia di Serie C1 e C2 entra nel vivo con una seconda giornata che ha regalato gol, risultati importanti e classifiche ancora da definire. In C1, nel Girone A, lo ZB Iron Bridge travolge il Babylon con un netto 18-2 e conquista la vetta del raggruppamento, condivisa con l’Alghero, protagonista del successo sul Fanni Futsal. Le due formazioni sono così appaiate al comando dopo il pareggio nello scontro diretto della prima giornata.

Grande equilibrio anche nel Girone B, dove C’è Chi Ciak e CUS Cagliari conquistano entrambe una vittoria di misura. Dopo il pareggio maturato nella prima giornata nello scontro diretto, il gruppo resta combattuto, mentre Mediterranea e Oristanese sono costrette a inseguire. Nel Girone C arriva invece la pronta reazione del Sarfut, che dopo la sconfitta dell’esordio travolge il Calcio a 5 Gonnesa per 13-6. In testa resta il Domus Futsal Perdaxius, a punteggio pieno dopo il successo sul Decimo Futsal.

Equilibrio anche in C2. Nel Girone A il San Pio X si riscatta dopo il ko contro il Portoscuso e supera 4-2 il Futsal 23. Nel Girone C tutte e quattro le squadre sono a pari punti: Città di Sestu, DYM Sport, Sibiola Serdiana e Leonardo si giocheranno tutto nelle prossime sfide. Nel Girone D Happy FC e T.A.G.A.M. Futsal arrivano all’ultima gara a punteggio pieno: sarà lo scontro diretto a decidere chi supererà il turno. Nel Girone B sorridono Arrubia e Virtus San Sperate, con quest’ultima ancora a punteggio pieno.

La Coppa Italia si avvicina ai primi verdetti, ma questo fine settimana l’attenzione si sposterà sui campionati: prenderanno il via Serie C1 e Serie C2, dando ufficialmente inizio alla nuova stagione.

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