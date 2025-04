Il CUS Cagliari, una società storica dove sport e studio procedono insieme 

CUS, Centro Universitario Sportivo. Ma quando incontri un atleta, un tecnico o magari un dirigente, si avverte netta la sensazione che sia molto di più. Nel 1947 la nascita di quello che è un vero polo sportivo dedicato al mondo universitario, ma che ha rappresentato, e rappresenta, per la città di Cagliari uno dei pochi luoghi per svolgere sport con tante discipline diverse racchiuse in un unico luogo.

Pietro Casale è il responsabile del settore giovanile e della scuola calcio della società, in un progetto integrato con il futsal. «Abbiamo la fortuna di far parte di una società storica. Quando sono arrivato con gran parte dello staff che mi accompagna, la società viveva a livello di scuola calcio un periodo di rifondazione, con pochi numeri di iscritti. Ora ci ritroviamo invece ad avere circa 300 tesserati nel settore calcio».

Uno sport che rappresenta una delle undici sezioni sportive del CUS, dove sono garantite anche le attività di calcio a cinque, atletica, basket, canoa, hockey su prato, ginnastica ritmica, scherma, tennis, triathlon e volley. «Il centro è “Sa Duchessa”», continua Casale, «complesso interessato da una profonda ristrutturazione che riguarderà le tribune e le sottostanti palestre, ma anche la pista di atletica e i manti dei due campi di calcio».

Triathlon e fitness

Tra le strutture della società universitaria ci sono anche il polo nautico di via Calafati per la canoa, la cittadella sportiva universitaria per il settore scherma e la ginnastica, oltre a una sede a Quartu, in via Perda Bona, legata alle attività del triathlon e della ginnastica all’aperto.

Condivisione

Milleduecento atleti iscritti nelle società federali e quasi cinquemila con la “Cus Card” tra cui molti universitari, in uno spirito di condivisione tra atleti professionisti e studenti semplicemente appassionati di sport, come conferma lo stesso Casale: «Il rapporto con l'università è sia diretto che indiretto. Nel centro sportivo, oltre i nostri atleti ogni giorno si incontrano studenti che vivono il CUS e si respira sempre questo connubio tra sport e cultura. In questi anni vedere piccoli atleti che sono diventati studenti continuando il percorso al CUS, come una seconda casa, è stata una grande soddisfazione».

Rispetto

Educazione, cultura sportiva a 360 gradi, il rispetto dell'avversario, dei compagni, delle regole e di se stessi, i valori principali dell’attività della società che non ha nessuna selezione in ingresso. Casale: «È’ la nostra filosofia. I gruppi squadra sono aperti e i più bravi si confrontano anche con quelli che sono più indietro, perché la sfida di uno bravo non è solo migliorare ma anche saper migliorare i compagni. Che è la stessa sfida che hanno i tecnici: il miglioramento e la crescita per tutti».Ma il CUS guarda anche al futuro: «Cercheremo di valorizzare sempre di più il connubio tra i settori, quello che succede, per esempio, tra calcio e calcio a 5, con i ragazzi che alla fine del percorso hanno un bagaglio più completo e hanno anche più possibilità di scelta. L'obbiettivo, essendo una grande polisportiva, è che questo possa accadere con più sport, come basket o atletica che, assieme, possano aumentare il bagaglio di esperienze dei ragazzi nella loro formazione».

