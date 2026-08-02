Il Cus Cagliari torna a Sa Duchessa 

Un nuovo ciclo all’insegna dei giovani: il Cus Cagliari di Marco Lantieri ha definito la rosa 2026/2027, con i più esperti, Alessandro Piroddi (‘98) e Lorenzo Camba (‘99), a guidare il gruppo. «Mercato sostenibile per il budget del settore, siamo molto soddisfatti», dice il ds, Andrea Vargiu.

In porta l’ex Cagliari Nicolas Pilloni (‘05), Follese (‘06) dal Selargius e Murru (‘07) dall’Iglesias, col nuovo preparatore Alessandro Scalas. In difesa Michele Angiargia dal Sant’Elena, Jacopo Guttuso (‘08) in prestito dal Monastir, il mancino Molinas (‘09) dalla Frassinetti e Niccolò Meloni (‘07) dall’Atletico Uri.

A centrocampo torna Daniel Asunis (2000) dal Sadali e arrivano Luca Demurtas dal Cardedu, Emanuele Nenna dal Pirri, Contu (ex Orrolese ed Escalaplano, ‘04), Alessandro Piu (‘07) e l’esterno Farris (‘07) dall’Ozierese, Putzu (‘07) dalla Frassinetti e Lorenzo Pisano (‘05) dal Tortolì.

Davanti rientra Pippo Balloi (‘06) dopo Castiadas, dove con Lantieri ha fatto 6 gol in Promozione, e arriva Filippo Rosa (‘06) dalla Nuorese. Colpo finale Roberto Piroddi (ex Cagliari, Tortolì e Ferrini), di nuovo col fratello Alessandro. C’è poi il 2006 Manuel Porcedda.

Il precampionato parte il 17 agosto a Sa Duchessa. «Finalmente campo di casa dopo la ristrutturazione, il miglior acquisto della stagione. Una squadra così giovane avrà bisogno del pubblico». (ant. ser.)

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