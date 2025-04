il cus cagliari tiene soltanto per un set 

Lagonegro 3

Cus Cagliari 0

Rinascita Lagonegro : Fortunato (L), Vindice (L), Panciocco 4, Pegoraro 7, Cantagalli 27, Tognoni 5, Fioretti 2, Armenante 7, Sperotto 1, Bonacchi 1. N.e. Franza, Focosi, Parrini. All. Kantor.

Cus Cagliari : Galdenzi 5, Ciardo 3, Menicali 8, Marinelli 3, Busch 1, Rascato 4, Zivojinovic, El Moudden (L), Gozzo 14, Biasotto 15. N.e. Chialà. All. Simeon.

Parziali : 28-26, 25-19, 25-22

Bastano tre set, a zero, alla Rinascita Lagonegro, ma il Cus Cagliari non esce con le ossa rotte dal Palazzetto di Villa d’Agri. Gara1 di semifinale dei playoff di A3 di volley è persa ma la sfida continua sabato al Pala Pirastu, dove il Cus cercherà di pareggiare i conti e tornare il mercoledì successivo in Basilicata. Un inseguimento durato tre set, ogni volta che sembrava concluso Lagonegro ha gestito il momento. Fatto che non sorprende, è costruito per tornare in A2 con giocatori che quella categoria conoscono bene. Come Cantagalli, che da solo ha messo a terra la metà degli attacchi vincenti della sua squadra.

Coach Simeon conferma la fiducia a Rascato, che ripaga con due punti che valgono l’aggancio a 23-23 da -5. Gozzo annulla due set point, ma Lagonegro chiude con Cantagalli. Nel secondo set Pegoraro al servizio manda in crisi la ricezione del Cus, e con il +4 iniziale (11-7) i lucani vivono di rendita allungando nel finale. E nel terzo la rimonta avversaria si spegne sull’attacco finale di Pegoraro.

