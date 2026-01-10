VaiOnline
Volley A3 Maschile.
11 gennaio 2026 alle 00:08

Il Cus Cagliari sogna  ma Reggio Emilia è ancora imbattibile 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cus Cagliari 2

Reggio Emilia 3

Cus Cagliari: Piludu 1, Agapitos 5, Zanettin 1, Menicali 11, Biasotto 32, Muccione, Luisetto 12, Basso (L), Gozzo, Truocchio 16, Soru, Folguera 1. N.e. Cassaro, Enna, Sanna, Sciarretti, Galiazzo. All. Simeon.

Reggio Emilia: Signorini, Chevalier 17, Marini (L), Scaltriti 5, Mian 19, Alberghini 6, Catellani, Sighinolfi 14, Sanguanini, Mazzon 3, Santambrogio 4. N.e. Bertoni, Zecca. All. Zagni.

Parziali: 25-10, 23-25, 25-22, 19-25, 9-15.

Sembrava troppo bello per essere vero, il Cus Cagliari davanti alla capolista. Poi Reggio Emilia ha vinto 3-2, ribaltando il match, scovando energie e gioco sporco, da prima in classifica. Reggio è una squadra di passaggio nella serie A3 e non lo ha dimostrato soltanto al PalaPirastu. Al Cus resta un punto, la soddisfazione di aver tenuto testa per gran parte della serata e la certezza di aver trovato una propria identità in vista della volata verso i playoff. Altra consolazione, magra: il Cus è l’unica squadra battuta da Reggio Emilia, praticamente tutte meno Belluno, ad aver perso al tie break.

La partita

Ciò che si è visto nel primo tempo aveva illuso, una superiorità schiacciante, un punto dopo l’altro, ritmo “illegale” che ha annichilito gli avversari che hanno collezionato un errore dopo l’altro. C’è un momento anche per il rammarico, nel secondo set. Sul 20-20 sono arrivati in serie i primi errori della partita che sono costati molto cari. Nessun effetto negativo nel set successivo, il Cus ha amministrato il break nella fase centrale ed è tornato in vantaggio. Poi si è svegliato Mian, sovrastato sino ad allora da un sontuoso Biasotto, il muro di Reggio (18 punti con con Sighinolfi insuperabile) ha dato il colpo di grazia. Due ace di Chevalier hanno chiuso la partita.

Oggi gioca la Sarlux Sarroch. La squadra di Denora Caporusso è in trasferta in Umbria, a San Giustino, dove affronterà l’Altotevere terzo in classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 