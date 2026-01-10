Il Cus Cagliari sogna  ma Reggio Emilia è ancora imbattibile 

Cus Cagliari 2

Reggio Emilia 3

Cus Cagliari: Piludu 1, Agapitos 5, Zanettin 1, Menicali 11, Biasotto 32, Muccione, Luisetto 12, Basso (L), Gozzo, Truocchio 16, Soru, Folguera 1. N.e. Cassaro, Enna, Sanna, Sciarretti, Galiazzo. All. Simeon.

Reggio Emilia: Signorini, Chevalier 17, Marini (L), Scaltriti 5, Mian 19, Alberghini 6, Catellani, Sighinolfi 14, Sanguanini, Mazzon 3, Santambrogio 4. N.e. Bertoni, Zecca. All. Zagni.

Parziali: 25-10, 23-25, 25-22, 19-25, 9-15.

Sembrava troppo bello per essere vero, il Cus Cagliari davanti alla capolista. Poi Reggio Emilia ha vinto 3-2, ribaltando il match, scovando energie e gioco sporco, da prima in classifica. Reggio è una squadra di passaggio nella serie A3 e non lo ha dimostrato soltanto al PalaPirastu. Al Cus resta un punto, la soddisfazione di aver tenuto testa per gran parte della serata e la certezza di aver trovato una propria identità in vista della volata verso i playoff. Altra consolazione, magra: il Cus è l’unica squadra battuta da Reggio Emilia, praticamente tutte meno Belluno, ad aver perso al tie break.

La partita

Ciò che si è visto nel primo tempo aveva illuso, una superiorità schiacciante, un punto dopo l’altro, ritmo “illegale” che ha annichilito gli avversari che hanno collezionato un errore dopo l’altro. C’è un momento anche per il rammarico, nel secondo set. Sul 20-20 sono arrivati in serie i primi errori della partita che sono costati molto cari. Nessun effetto negativo nel set successivo, il Cus ha amministrato il break nella fase centrale ed è tornato in vantaggio. Poi si è svegliato Mian, sovrastato sino ad allora da un sontuoso Biasotto, il muro di Reggio (18 punti con con Sighinolfi insuperabile) ha dato il colpo di grazia. Due ace di Chevalier hanno chiuso la partita.

Oggi gioca la Sarlux Sarroch. La squadra di Denora Caporusso è in trasferta in Umbria, a San Giustino, dove affronterà l’Altotevere terzo in classifica.

