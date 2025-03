il Cus cagliari si rianima 

Tharros 1

Cus Cagliari 3

Tharros (4-3-3) : Manzato, Spiga (10’ st An. Mereu), F. Orrù (30’ st Castagna), Al. Mereu (17’ st Ledda), Berghmans, Sardo, Gianoli, N. Orrù (32’ st Cina), Pintus (10’ st Fed. Ferrari), Lonis, Fel. Ferrari. In panchina Zanata, Piras, Simbula, Palmas. Allenatore Lai.

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillitu, Mudu (15’ st Perra), Piroddi, D. Asunis, Prefumo (24’ st N. Asunis), Salaris, Siddu (43’ st Soru), Puddu, Balloi, Baldussi (41’ st Demurtas), Serra (15’ st Fiori). In panchina Follese, Melis, Loddo, Serpi. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Galiffi di Alghero.

Reti : pt 3’ Salaris, 18’ (r) Piroddi, 29’ Lonis; st 5’ Prefumo.

Note : e spulsi Antonio Lai (allenatore Tharros) al 35’ st e Berghmans (Tharros) al 45’ del secondo tempo. Ammoniti Spiga, Sardo, Federico Ferrari, Piroddi, Puddu e Balloi. Recupero 1’ pt - 5’ st. Spettatori 200 .

Oristano. Colpo esterno del Cus Cagliari che si impone per 3-1 contro la Tharros. Ospiti che partono con il piglio giusto e segnano due reti in poco meno di 20’ di gioco. Ai padroni di casa non basta, invece, la bella reazione nella seconda parte del primo tempo e nella ripresa.

Pronti via

Il Cus passa alla prima vera occasione. È il 3’ quando su un corner di Baldussi, Salaris impatta il pallone sul primo palo e mette alle spalle di Manzato. Al 18’ il raddoppio: contatto in area, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, tra Sardo e Piroddi che per il direttore di gara è falloso; rigore assegnato che lo stesso numero 3 cagliaritano realizza. La Tharros reagisce prima con Gianoli, che al 21’ fa tremare la traversa con un destro a botta sicura, poi con Pintus che al 23’ si fa respingere la conclusione da Pillitu. Sugli sviluppi di una ripartenza, al 29’, i biancorossi accorciano le distanze: Lonis fa partire un gran destro dal limite che si infila tra palo e portiere. Al 42’ la Tharros ha la palla per il pareggio, ma Gianoli di testa mette a lato.

La ripresa

Nella ripresa i padroni di casa si portano in avanti ma al 5’ il Cus Cagliari trova la terza rete con una magistrale punizione di Prefumo che si infila sotto l’incrocio. Dopo la rete subita, la compagine allenata da Antonio Lai sfiora la rete con Lonis al 7’ e poi con il neo entrato Ferrari al 33’ e 38’. Il risultato, però, non cambia. Passano gli ospiti.

