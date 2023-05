Il Cus Cagliari si regala un’opportunità 

CUS CAGLIARI 78

PALL. VIGARANO 67

Cus Cagliari : Puggioni 6, Caldaro 16, Giangrasso 19, Stawinska 9, Striulli 16, Paoletti 2, Venanzi ne, Brun ne, Saias 2, Gagliano 8, Usai ne, Testoni ne. Allenatore Xaxa

Vigarano : Edokpaigbe 9, Piedel 12, Perini 21, Bocola 17, Olajide 4, Sammartino 4, Conte, De Rosa, Armillotta, Pepe ne. Allenatore Grilli

Parziali : 22-21; 41-34; 55-61



Il Cus Cagliari resta aggrappato alla Serie A2. Lo fa con le unghie e con i denti, ma soprattutto con le triple di Giangrasso che permettono di piegare Vigarano a Sa Duchessa (78-67) e di rimandare il verdetto della finale playout alla “bella” in programma sabato (15.30) in casa della formazione estense. Decisivo il break di 27-6 realizzato nell’ultimo quarto, quando, dopo una lunga fase di sofferenza, l’attacco universitario ha trovato la chiave per scardinare l’ostica difesa a zona schierata dalle ospiti.

La partita

Il pallone pesa tanto in avvio: Perini si prende la scena per Vigarano e la porta sopra di 4 (13-9), ma il Cus ribatte prontamente tenendo la sfida sui binari dell’equilibrio al 10’ (22-21). Il botta e risposta va avanti nel secondo quarto, poi una Striulli in evidente crescita guida le sue all’accelerazione che vale il +7 alla pausa lunga.

Il buon momento delle rossoblù prosegue al rientro in campo: Giangrasso si erge a trascinatrice e firma il massimo vantaggio cussino sul 49-40. Le cose sembrano mettersi in discesa per Caldaro e compagne, che devono però fare i conti con l’immediata reazione di Vigarano: prima Perini, poi Bocola e Piedel mettono in piedi un contro break di 13-2 che fa calare il gelo al PalaCus (61-55 per le ferraresi al 30’). Spalle al muro, le rossoblù trovano energie inaspettate: a riaccendere la luce ci pensa la ditta Giangrasso-Striulli, con 4 canestri dall’arco che valgono il sorpasso (68-65). Le ospiti smarriscono la bussola in attacco, mentre dall’altra parte Puggioni mette al sicuro il risultato. Il Cus è ancora vivo.

L’allenatore

La vittoria è ossigeno per Federico Xaxa: «Era inevitabile che la partita fosse condizionata da tensione ed emozioni ma ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazze che non vogliono mollare e sono pronte a giocarsi il tutto per tutto in Gara 3», commenta. «Dopo il parziale di Vigarano nel 3° quarto siamo riusciti a riportare la gara sui binari a noi più congeniali. È andata bene».



