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Volley.
08 novembre 2026 alle 00:20

Il Cus Cagliari si regala una sera da grande in A3  

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Nessun rispetto per la seconda in classifica. Il Cus Cagliari non fa sconti e batte 3-0 il San Donà: alla quarta giornata della serie A3 maschile arriva la prima vittoria al Pala Pirastu, convincente, con qualche brivido - come nel primo set - ma scacciato con carattere e padronanza della partita. San Donà ha collezionato una infinità di errori (36) anche e soprattutto indotti, ma il Cus non ha campato di rendita per le forzature altrui, ha vinto la partita perché l’ha dominata con il gioco e una difesa che ha preso quante più palle poteva, con Gozzo pigliatutto. A proposito del brivido del primo set, iniziato con due infrazioni e un attacco out del San Donà, sul 19-12 il Cus si è distratto, ha restituuto qualche favore e si è fatto agganciare (22-22). Ci hanno pensato Menicali, Mariano e il muro di Galiazzo a chiudere il set. Nel terzo, primo e unico break veneto (3-1), si resta in equilibrio (11-11), poi inizia la fuga conclusa dall’attacco di Mariano.

Oggi è il turno della Sarlux Sarroch. Alle 17 sfida in trasferta Campi Reali Cantù, settima in classifica.

Cus Cagliari : Mariano 12, Iurisci, Bonacchi, Menicali 4, Lopetrone (L), Azaz, Truocchio 11, Sciarretti, Gozzo 8, Galiazzo 6. N.e. Modenese, Modica, Muccione, Soru. All. Passaro

San Donà : Cavasin 5, Signorini 13, Grespani, Schianchi 5, Penta 3, Gariboldi (L), Lazzarini 1, Bellanova 2, Garra 4, Piva 5, Marzorati 3. N.e. Mondin, Zilio, Puntar. All.Rigamonti

Parziali : 25-22, 25-16, 25-21

Serie B maschile

Alla quarta giornata arriva la quarta sconfitta per la Vega Dolianova. A Malnate è stata battuta 3-1 dalla Yaka Volley (25-16, 14-25, 25-17, 25-23) seconda in classifica. Dopo un travolgente secondo set, la squadra del coach Locci sembrava in grado di cambiare il corso della partita, ma è ricaduta sui propri errori perdendo senza appello il set successivo. Nel quarto la Vega è risalita da -6 ma sul 23-24 non è riuscita a concretizzare la rimonta.

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