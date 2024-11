il Cus Cagliari si illude 

Mantova 3

Cus Cagliari 1

Gabbiano Mantova : Parolari 2, Baldazzi 29, Tauletta 3, Scaltriti 2, Marini (L), Pinali 19, Ferrari 10, Depalma 1, Gola, Montarulo (L), Catellani. N.e. Miselli, Zanini, Massafeli. All. Serafini.

Cus Cagliari : Piludu (L), Galdenzi 4, Ciardo 4, Menicali 7, Marinelli 16, Busch, Rascato, Chialà 2, Zivoijnovic, El Moudden (L), Gozzo 21, Biasotto 14. All. Simeon.

Parziali : 20-25, 25-20, 25-23, 25-17

Ci ha creduto il Cus Cagliari, a Mantova, quando ha vinto il primo set. Non lo ha fatto nel terzo, quando è stato ripreso e superato sul traguardo. Così la squadra di coach Simeon perde 3-1 con il Gabbiano che si avvicina al primo posto del girone Bianco della A3 di volley.

Più che una resa del Cus, è Mantova che ha alzato il livello dall’inizio del secondo set, quando ha capito che serviva altro per domare un avversario con intenzioni bellicose. Infatti nel primo set, il Cus Cagliari ha preso il comando giungendo alla meta con disinvoltura, chiudendo la frazione con un attacco di Gozzo. Si ribalta la situazione e Mantova rimette le cose a posto, il Cus rimane in scia sino al 15-18, poi si stacca. È nel terzo set la chiave della partita, quando il Cus da -2 sorpassa sul 14-13 e con un ispirato Marinelli si presenta nel rettilineo finale avanti 22-20. Il time out chiesto da Serafini è un toccasana per Mantova che riprende vigore e va sul 2-1. La svolta nel quarto set, sull’11-11 i cagliaritani non fermano più gli scatenati Baldazzi e Pinali che dilagano. E la quarta sconfitta è cosa fatta.

RIPRODUZIONE RISERVATA