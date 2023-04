Basket Ancona 78

Cus Cagliari 77

(dopo 1 tempo supplementare)

B. Girls Ancona : Bona 18, Mataloni 20, Rylichova 15, Yusuf 2, Maroglio 6, Pierdicca 4, Rimi 2, Albanelli 7, Gianangeli 4, Garcia ne, Mandolesi ne, Pelliccetti. Allenatore Piccionne

Cus Cagliari : Puggioni 9, Caldaro 16, Giangrasso 9, Stawinska 11, Striulli 13, Paoletti 13, Venanzi ne, Saias 2, Gagliano 4, Usai. All. Xaxa

Parziali : 21-26; 38-44; 58-58; 73-73



Un altro finale amaro per il Cus Cagliari, che conduce per larghi tratti sul parquet di Ancona, ma poi cala e cede dopo un supplementare (78-77) alle Basket Girls nel primo atto dei playout salvezza dell’A2 Femminile.

Quarantacinque minuti carichi di rimpianti per le universitarie, protagoniste di un avvio sprint (subito 9-0 con le triple di Puggioni) e avanti di 5 al 10’ (26-21). Affidandosi all’esperienza del duo Mataloni-Bona, la squadra dorica si è rifatta sotto nel secondo quarto, ma il gran feeling delle universitarie col tiro da fuori (6/9 dall’arco nei primi 20’) ha permesso di andare alla pausa comunque in vantaggio (+6 sul 44-38).

Nel secondo tempo la gara si è fatta più nervosa: a farne le spese è stato il Cus, raggiunto a quota 58 da Mataloni in chiusura di terzo periodo. Arrivate più fresche nel finale, le padrone di casa hanno dato la sensazione di poter andare in fuga. Dopo un momento di impasse, tra forzature e palle perse, le rossoblù hanno ripreso a macinare gioco garantendosi l’overtime grazie a tre liberi segnati da Giangrasso a 14” dalla sirena. Nel supplementare, però, Ancona ne ha avuto di più: le ultime speranze di rimonta cussine, affidate al libero Caldaro, sono finite sul ferro.

Mercoledì (16), a Sa Duchessa, in Gara2, il Cus non ha scelta: deve vincere per guadagnarsi la “bella”, da disputare ancora nelle Marche.



