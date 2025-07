Il Cus Cagliari separato in... Serie A2F 

La Sardegna della pallacanestro femminile si presenta ai nastri di partenza della Serie A2 con tre formazioni, ma percorsi ben diversi. La Virtus Cagliari, il San Salvatore Selargius e il Cus Cagliari sono stati inseriti in due gironi distinti nella stagione 2025/2026: una scelta dettata da criteri geografici e logistici, ufficializzata ieri durante l’assemblea della Lega Basket Femminile.

Virtus e Selargius faranno parte del Girone A, che include anche Costa Masnaga, Empoli, Giussano, Livorno, Moncalieri, Salerno, Sanga Milano, Torino, San Giovanni Valdarno, Viterbo e Milano Stars.

Il Cus Cagliari, invece, appena ripescato, è stato inserito nel Girone B, dove affronterà trasferte molto più lunghe e impegnative: tra le avversarie figurano Ragusa, Alcamo, Faenza, Vicenza, Trieste, Bolzano, Matelica, Rovigo, Treviso, Ancona, Umbertide e Alpo. Il format prevede due promozioni e qualificazione ai playoff per le prime 8.

Juhasz a Selargius

Colpo internazionale per la Nuova Icom Selargius, che ha affidato le chiavi del pitturato alla lunga ungherese Angela Blanka Juhasz, classe 2001. Reduce dall’esperienza con il Bkg Prima nella Serie A magiara, Juhasz ha costruito le sue credenziali nel Beac Ujbuda, dove nel 2023/24 ha sfiorato la doppia doppia di media. Per lei sarà la prima esperienza lontano dall’Ungheria: «Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi», ha detto, «darò il massimo per aiutare la squadra».



