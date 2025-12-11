Il Cus Cagliari scivola male a Trieste: -22 

Trieste 79

Cus Cagliari 57

Futurosa Trieste: Maza 13, Katshishi 4, Miccoli 13, Srot 15, Bazzara 18, Visintin 2, Delise, Donato 14, Divo, Caorsi, Cressati. Allenatore Mura.

Cus Cagliari: Nasraoui 8, Bovenzi 17, Reggiani 2, Granzotto 4, Peric 10, Piedel 10, Caldaro 2, Lai 2, Gagliano ne, Cassai 2, Salvemme, Corso. Allenatore Xaxa.

Parziali: 13-17; 36-31; 55-44.

Il Cus Cagliari scivola a Trieste. Nel recupero della 7° giornata di A2, le universitarie calano alla distanza. Sul campo della penultima forza del torneo, Granzotto e compagne non ripetono la buona prova di Rovigo e falliscono un’occasione che avrebbe permesso di accorciare sulle prime cinque posizioni. La possibilità di un pronto riscatto, in ogni caso, arriverà già domani, quando è in programma l’ultimo match casalingo del 2025 contro Alcamo (ore 18).

Buona partenza delle cussine, che approcciano la sfida con intensità e chiudono sopra di 4 punti alla prima sirena dopo aver toccato anche il +7. La replica di Trieste arriva presto: Maza e Miccoli guidano l’attacco delle padrone di casa, che dopo una fase di equilibrio prendono il sopravvento in chiusura di primo tempo (36-31). Al rientro le cose non migliorano per le cussine, non c’è la reazione e il divario arriva anche sul -16. Nel finale Trieste spinge ancora sull’acceleratore, dilagando fino al +24 conclusivo. (ro.r.)

