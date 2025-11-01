VaiOnline
Volley A3M.
02 novembre 2025 alle 00:14

Il Cus Cagliari scivola a Reggio, Sarroch in casa 

La Sarlux Sarroch non ingrana. Nella terza giornata della serie A3 di volley ha perso la seconda partita consecutiva 0-3. Al Palazzetto di Via Giotto l’Altotevere San Giustino compie il percorso netto (18-25, 21-25, 20-25). Non è ancora il momento per fare scattare l’allarme, ma lo zero nelle caselle dei set vinti e dei punti potrebbe scatenare dinamiche deleterie di natura psicologica. «È mancato l’attacco, non siamo riusciti a dare continuità agli schemi che conosciamo bene», l’analisi del coach Denora Caporusso non ha bisogno del supporto dei numeri, ma la percentuale del 35 per cento è impietosa. Torna Leccis, gli fa spazio Matani, ma il primo set è un continuo di errori e infrazioni (11), un invito a nozze per l’Altotevere. Le braccia degli attaccanti umbri sembrano più pesanti (e precise), nel secondo set fuori Vaskelis dentro Romoli. Nel terzo Sarroch resta in vita grazie agli errori umbri (10) che lo tengono a -2 (17-19). Ma non basta.

Sarlux : Curridori, Capelli 10, Leccis 6, Partenio 1, Vaskelis 7, Mocci (L), Matani, Saibene 8, Romoli 2, Agrusti 5. N.e. Giaf- freda, Kubaszeck, Pisu, Ianna- cone. All. Denora Caporusso.

Cus Cagliari

La Conad Reggio Emilia non fa sconti, il Cus Cagliari torna a casa con una sconfitta per 3-1 (25-17, 25-22, 23-25, 25-18) davanti alla capolista. Gozzo è ancora ai box, il coach Simeon cambia il palleggiatore, Muccione per Folguera. Non cambia il clichè della partita, i blackout che favoriscono la fuga avversaria. Che ci mettono del loro, da una parte Mian (18 punti), dall’altra Chevalier (13) mettono in crisi, riuscendoci, la ricezione del Cus. Che quando trova le contromisure è affondato da Mazzon (19). Nel primo set due attacchi murati e tre “out” consecutivi danno il via libera a Reggio. Nel secondo il testa a testa si ferma sul 17-16. Il Cus reagisce e riapre la partita ma sarà l’ultima concessione degli emiliani

Cus Cagliari : Piludu, Agapitos 7, Menicali 7, Biasotto 16, Muccione 3, Luisetto 10, Sciarretti, Basso (L), Truocchio 15, Galiazzo. N.e. Zanettin, Gozzo. Allenatore Simeon

