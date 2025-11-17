VaiOnline
Volley A3 maschile.
18 novembre 2025 alle 00:27

Il Cus Cagliari sa reagire 

Centra la prima vittoria battendo Trebaseleghe in rimonta 

CUS CAGLIARI 3

Trebaseleghe 1

Cus Cagliari : Agapitos 12, Zanettin 3, Menicali 9, Biasotto 31, Muccione, Luisetto 19, Basso (L), Gozzo 10, Truocchio 2, Galiazzo 2, Folguera. N.e. Piludu, Enna, Sciarretti. All. Simeon.

Sav Trebaseleghe : Candeago 27, Munarin 7, Martinez I. 2, Zaghetto, Mason 1, Rampazzo, Amarilli (L), Rampin 10, Tosatto 14, Ceolin 15. N.e. Streliotto, Mistretta, Martinez G. All. Daldello.

Parziali : 22-25, 25-23, 25-23, 30-28

Contava vincere, contavano i tre punti. Il Cus Cagliari ha compiuto la missione. Una partita che sembrava non volesse chiudersi, la determinazione ha avuto il giusto premio. «Era importante il risultato, del resto si parlerà in settimana», ha detto il coach Lorenzo Simeon. Il resto sono, a partire dal secondo set, i “vuoti d’aria” che hanno sempre rimesso in gioco Trebaseleghe, squadra essenziale che sbaglia poco. Altro elemento che aiuta a sorridere è l’impiego di Gozzo, ancora in rodaggio è entrato nel primo set al posto di Truocchio, non ha più rivisto la panchina. Le bocche da fuoco, Biasotto dalla zona 6 e Agapitos dall’altra parte, hanno crivellato la difesa veneta, dal muro è arrivata la solita razione di punti, 14, con Luisetto padrone della rete. Restano i momenti con il fiato sospeso quando in chiusura dei set Trebaseleghe è tornato sotto. Come nel quarto, il Cus avanti 24-21, l’ha vinta al quinto match point, annullando tre set point, evitando un pericoloso tie break.

