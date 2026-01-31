VaiOnline
Volley A3 maschile.
Il Cus Cagliari ritorna in zona playoff 

Cus Cagliari 3

Mantova 1

Cus Cagliari : Agapitos, Zanet- tin, Menicali 9, Biasotto 17, Lui- setto 10, Basso (L), Gozzo 16, Truocchio 22, Soru, Folguera 1. N.e. Piludu, Muccione, Sciar- retti, Galiazzo. All. Simeon

Il Gabbiano Mantova : El Moudden (L), Baldazzi 18, Simoni 7, Andriola 8, Pinali 16, Guerriero 2, Zanini, Gola, Selleri, Toajari, Maiocchi 10. N.e. Baciocco, Cremonesi, Sommavilla. All. Radici.

Parziali : 25-19, 19-25, 25-20, 25-19

Nel "fortino” del PalaPirastu il Cus Cagliari si trasforma, è il luogo dove si cancellano le scorie delle sconfitte oltre Tirreno. Anche il Gabbiano Mantova torna a casa con una sconfitta, 3-1, è l’ennesima “grande” che abbassa la cresta. La partita quasi perfetta, un solo neo, la luce che si spegne in chiusura del secondo set, ma è poca roba quando la reazione è vincente.

La partita

Con Mantova occorre attenzione, la sua forza nel muro è certificata dai numeri, stavolta il Cus Cagliari (che in fatto di muri se ne intende) ribalta i rapporti di forza con 17 punti, cinque ciascuno Menicali e Luisetto. Truocchio top scorer, 22 punti e percentuali in attacco illegali. Cus vince il primo set, Mantova il secondo con un parziale finale di 8-1. Nei successivi prima Luisetto, due muri di fila, poi Menicali, addirittura tre, favoriscono la fuga e tramortiscono Mantova. La squadra di Simeon, ora sesta, si riaffaccia in zona playoff.

