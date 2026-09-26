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27 settembre 2026 alle 00:32

Il Cus Cagliari riprende il Sant’Elena al 91’ 

Un gol di Roberto Piroddi all’inizio del recupero completa la rimonta dei padroni di casa 

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Cus Cagliari 2

Sant’Elena 2

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Santilli; Fanni (37’ st Guttuso), Biondi, Angiargia, A. Piroddi; Asunis, Salaris (30’ st Demurtas); Nenna (9’ st Onnis), Flores Kramarenko (19’ st Murtas), R. Piroddi; Balloi (9’ st Farris). In panchina Murru, Molinas, Pruner, Vázquez. Allenatore Lantieri.

Sant’Elena (4-3-3) : Sanna; Boi (17’ st R. Antinori), Cogoni, Mancusi, Loi; Minerba, Delogu, Fredrich; Serrau (45’ st Pitzalis), Ragatzu (30’ st Tumatis), Mura (40’ st Tocco). In panchina Giganti, Fancello, Coiana, Congia, Auriemma. Allenatore A. Antinori.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 18’ Ragatzu, 46’ Fredrich; nella ripresa 16’ Onnis, 46’ R. Piroddi.

Note : ammoniti A. Piroddi, Salaris, Farris, Delogu, Minerba. Recupero 2’ pt-4’ st.

Un gol al 91’ vale il primo punto stagionale del Cus Cagliari, che si sblocca in extremis. È Roberto Piroddi, peraltro un ex, a negare la vittoria al Sant’Elena che aveva chiuso il primo tempo sullo 0-2 ma si è fatto riprendere complici anche due leggerezze difensive.

Vantaggio ospite

Subito pericoloso Ragatzu, al 2’ sinistro dal limite e Santilli si oppone in tuffo. Il Cus si fa notare da piazzato al 9’, angolo di Nenna e sul primo palo Fanni devia a lato. Il gol dello 0-1 nasce da una grande giocata a metà campo di Mancusi, che taglia fuori la difesa di casa e serve sulla destra Ragatzu solo davanti a Santilli: portiere scavalcato, il tentativo di salvare sulla linea non basta e il bomber classe ‘82 può festeggiare, è il 18’.

Ancora gli ospiti al 23’, sinistro di Serrau deviato in angolo, poi occasionissima al 27’: schema da punizione di Delogu a pescare Minerba in area sulla destra, tocco sotto su Santilli e Biondi sulla linea evita lo 0-2. Dà segnali il Cus con un destro di Alessandro Piroddi parato a terra da Sanna (32’), il numero 3 si ripete al 42’ con un tiro da fuori a lato non di molto. Nel primo dei due minuti di recupero il raddoppio: recupero alto, da sinistra Mura serve Fredrich che non riesce a calciare la prima volta ma la seconda fa centro con il destro.

Pareggio all’ultimo

Il Cus ci prova al 5’, colpo di testa di Roberto Piroddi parato da Sanna. Su corner con schema, all’8’, respinta di Santilli e Fredrich sfiora la doppietta sulla ribattuta. Al 15’ bella discesa di Mura e destro parato a terra da Santilli, ma sull’azione seguente il Cus torna in corsa: lancio lungo, Sanna fuori area buca il rinvio e a porta vuota Onnis mette in rete. Il giovane portiere quartese, a fine gara, è stato rincuorato dal compagno di reparto avversario Santilli.

Il Sant’Elena ha la palla per chiuderla al 27’, su angolo Ragatzu controlla nell’area piccola ed è prodigioso Santilli a negargli la doppietta. Dalla parte opposta, un minuto più tardi, corner e colpo di testa a lato di Roberto Piroddi. È proprio quest’ultimo, a inizio recupero, ad approfittare di un retropassaggio corto di testa e superare Sanna: è il gol 2-2, per il Cus un pari che vale tanto.

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