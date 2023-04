Il Cus Cagliari prova a riprendersela  

Vincere per continuare a inseguire il sogno salvezza. Non ha altra scelta il Cus Cagliari, impegnato questo pomeriggio (ore 16) a Sa Duchessa contro le Basket Girls Ancona nel secondo round dei playout salvezza dell’A2 Femminile.

Archiviata con fatica la frustrazione per una Gara 1 persa al supplementare (con tanto di “giallo” arbitrale che ha permesso alla play dorica Maroglio di chiudere la partita nonostante i cinque falli a carico), le universitarie sono pronte a una nuova battaglia. Un successo consentirebbe di tornare sabato nelle Marche per la “bella”. In caso contrario per le rossoblù ci sarebbe un’ultima chiamata, ovvero la finale playout da affrontare contro una tra Stella Azzurra Roma e Vigarano (al momento la serie è sull’1-1).

Il capitano del Cus Erika Striulli chiama a raccolta il pubblico: «Il settore basket femminile della nostra società è un pezzo di storia dello sport cittadino e regionale», afferma, «siamo chiamati a difenderlo con tutte le nostre forze. Più voci sentiremo provenire dagli spalti, più energia arriverà sul campo».

Per riuscire a prolungare la serie, le cussine saranno chiamate a trovare contromisure rispetto alla fisicità di Ancona: «Affrontiamo una squadra spigolosa, che spesso va oltre quanto consentito dal regolamento in termini di contatti», avverte la playmaker, «abbiamo il dovere di dimostrare che questo tipo di gioco non funziona. Nessuna di noi indietreggerà di un millimetro».

Techfind Selargius

Ultima chiamata anche per la Techfind Selargius, che domani (16.30) ospita la Cestistica Spezzina per Gara 2 dei playoff promozione. Sconfitte sabato scorso in terra ligure dopo una gara per larghi tratti condotta, le giallonere vogliono pareggiare i conti per prolungare una stagione fin qui lusinghiera nonostante numerosi incidenti di percorso.

La lunga Sofia Aispurua scarica la tensione per la gara da dentro o fuori: «Dovremo giocare in maniera tranquilla, divertendoci», spiega, «è proprio questo atteggiamento che ci ha permesso di arrivare fino ai playoff. Col giusto spirito di squadra, nessun avversario è imbattibile».

Il PalaVienna si preannuncia caldissimo: «I tifosi saranno il nostro sesto uomo in campo», sottolinea l’argentina, «per riportare la serie a La Spezia dovremo mostrare più fame e più carattere. Abbiamo degli ottimi valori, dobbiamo solo crederci fino in fondo».



