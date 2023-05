Il Cus Cagliari per la salvezza, la Virtus per  lasciare la B 

Quaranta minuti che valgono una stagione. E forse anche qualcosa di più. Il Cus Cagliari torna a Vigarano dove questo pomeriggio (15,30) affronterà la decisiva gara 3 dei playout salvezza dell’A2 Femminile.

Un’altra sfida senza domani per le universitarie che mercoledì, a Sa Duchessa, si sono guadagnate il diritto a disputare la “bella” grazie a una prodigiosa rimonta nei 10 minuti finali. Decisivo il 5/9 dall’arco di Sara Giangrasso, vero e proprio asso nella manica per la squadra di coach Xaxa: «In Gara 2 abbiamo trovato la forza nel gruppo», spiega l’esterna rossoblù, «nessuna di noi voleva mollare». La forza del gruppo potrà fare la differenza anche oggi: «A Vigarano sarà importantissimo stare sempre sul pezzo e unirci ulteriormente nei momenti di difficoltà», conclude, «vogliamo difendere la categoria a tutti i costi, anche perché sappiamo di meritare questo traguardo».

La Virtus

Mentre il Cus cerca di difendere l’A2, la Virtus Cagliari vuole riguadagnarla. Oggi (19,30) al PalaRinaldi di Roma scattano i playoff nazionali della Serie B e il quintetto di Staico è impegnato nel primo concentramento che la vede opposta a Raindow Catania e Magnolia Campobasso.

Per sognare la promozione è necessario ottenere il primo posto nel torneo capitolino e, successivamente, superare altri due turni di spareggio in programma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Un vero e proprio percorso a ostacoli per le biancoblù, che hanno dominato il torneo regionale con 24 vittorie in altrettante gare.



