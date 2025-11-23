Il cus cagliari passa anche a faenza 

faenza 46

cus cagliari 49

E-Work Faenza : Brzonova 6, Bazan 4, Nori 2, Georgieva 10, Onnella 16, C. Ciuffoli 3, Zanetti 2, Cosaro ne, E. Ciuffoli ne, Cappellotto 3, Guzzoni. Allenatore Seletti

Cus Cagliari : Nasraoui 10, Bo- venzi 2, Reggiani 4, Granzotto 16, Peric 15, Piedel ne, Poddi- ghe ne, Caldaro 2, Gagliano, Cassai ne, Salvemme, Corso ne. Allenatore Xaxa

Parziali : 19-17; 30-19; 37-36



Il Cus Cagliari ha cambiato ritmo. Secondo successo in tre giorni per le universitarie, che dopo aver superato Ancona venerdì a Sa Duchessa, si confermano anche a Faenza (49-46) centrando la terza vittoria nel Girone B di A2 Femminile.

L’innesto di Nasraoui, sommato ai rientri di Granzotto e Reggiani dopo gli stop fisici, ha ridato energia alla formazione di coach Xaxa, capace di prevalere nonostante la serata-no della leader offensiva Bovenzi (solo 2 punti con 0/13 dal campo).

Cronaca

Al PalaBubani è andata in scena una gara molto equilibrata nelle fasi iniziali, con le romagnole avanti di 2 al 10’ (19-17). Nel secondo quarto la situazione delle cussine si è fatta complicata: una lunga astinenza offensiva (solo un canestro segnato) ha permesso alle locali di andare all’intervallo sul +11. Nella ripresa, però, l’inerzia è totalmente cambiata, con Granzotto a guidare il controbreak che ha riaperto la sfida. Nel finale, il Cus è rimasto più lucido e si è preso la vittoria.



