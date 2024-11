Il Cus Cagliari passa ad Arzana 

Idolo 1

Cus Cagliari 2

Idolo (4-2-3-1) : Salis, Stochino, Ferreli, Prieto, Murru (1’ st Doa); Nicol, Carboni (33’ st Piras); Jammeh, Taccori (1’ st Mancosu), P. Usai; Manca (43’ st Arra). In panchina A. Demurtas, Pisu, Muceli. Allenatore Ferrai (Podda squalificato).

Cus Cagliari (4-2-3-1) : Pillitu, Mudu (20’ pt N. Asunis), Fiori, Salaris, Piroddi; D. Asunis, Puddu; Siddu (31’ st Serpi), Loddo (31’ st Baldussi), Serra (10’ st L. Demurtas); Balloi (16’ st Perra). In panchina Follese, Soru, Orrù, Zucca. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : nel primo tempo, 32’ Balloi, 36’ Serra; nella ripresa, 15’ Jammeh.

Note : ammoniti Piras, Mancosu, L. Demurtas, Salaris; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 100.

Arzana. L’Idolo le prova tutte, ma alla fine vince il Cus Cagliari. Gli universitari espugnano (2-1) lo Sturrusè e agganciano la Tharros al secondo posto. Ma la squadra di Arzana recrimina per una serie di occasioni nitide non concretizzate, chiaro sintomo di una difficoltà evidente in zona gol dovuta alla carenza di interpreti del reparto. Nei primi 6’ Taccori, Manca e Jammeh si divorano reti già fatte. Sornione, il Cus trova l’1-0 con Balloi . Il copione si ripete al 36’, quando a finalizzare l’azione è Roberto Serra. Nella ripresa accorcia Jammeh, poi è un arrembaggio continuo ma i giocatori di casa non trovano mai la porta. Ci provano anche i difensori Ferreli e Prieto ma non è giornata. (ro. se.)

