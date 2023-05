il Cus Cagliari parte bene 

Servizio vincente di Alessandro Enna e il Cus Cagliari vola. In casa del Lamezia Terme, secondo classificato nel gruppo I, i ragazzi di Simone Ammendola vincono il primo set, concedono il secondo agli avversari ma chiudono poi sul 3-1 (21-25, 25-20, 13-25, 16-25) la contesa, conquistando tre punti chiave nella prima giornata della fase 2 dei playoff. Un mini girone all’italiana che mette in palio il pass per una fase 3 in cui la vincitrice della fase 2 e le seconde e terze classificate nella fase 1 si contenderanno un posto in A3.

La seconda

Domenica gli universitari ospiteranno quindi il Grottaglie (secondo del gruppo H) per un match in cui, in caso di successo del Lamezia Terme sul Grottaglie nella sfida in programma mercoledì, conquistare un solo punto significherebbe passaggio del turno.

A un passo dal sogno

La gara fissata per sabato nel palazzetto di Via Giotto contro il Galatone, capolista del gruppo H, potrebbe invece regalare la tanto sognata promozione diretta al Sarroch. Usciti vincitori dall’esordio nella fase 1 contro il Letojanni (primo nel girone I), gli uomini di Marco Franchi avrebbero la certezza della A3 in caso di successo contro i pugliesi. Se il Letojanni dovesse invece superare il Galatone nel secondo turno, ai gialloblù basterebbe conquistare un punto per festeggiare la promozione. Un epilogo che premierebbe gli sforzi di una squadra riuscita a chiudere in vetta il gruppo G con 26 vittorie in 26 gare.