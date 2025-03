Il Cus Cagliari ora sogna 

Due sfide, una delle quali a sorpresa, dove tutto è accaduto e può ancora succedere. Le porte delle semifinali dei playoff della serie A3 di volley sono ancora aperte per Cus Cagliari e Sarlux Sarroch. Che per gara2, sabato, chiamano a raccolta i tifosi. Sarroch-Acqui Terme e Cus Cagliari-San Donà sono un richiamo che anticipa emozioni e speranze. Sabato scorso il Cus ha vinto 3-1 a San Donà, contro la prima in classifica, il giorno dopo Sarroch ha perso 3-1 con Acqui Terme.

Qui Sarroch

La sensazione è che la partita di domenica scorsa poteva finire diversamente. Vinto il primo set, raggiunto nel secondo (16-16) e nel terzo (15-15), e perso con il minimo scarto il quarto. Il coach Marcello Mattioli ha più di un motivo per preparare con fiducia il match di sabato. «Abbiamo giocato un’ottima partita, equilibrata e decisa da due o tre palloni di differenza. Acqui Terme ha due giocatori che farebbero la differenza anche in A2, Petras e Botto. Lo slovacco lo abbiamo contenuto, lo abbiamo fatto ricevere male, il suo score è nettamente inferiore rispetto alla partita della prima fase, quando fece 32 punti e fu decisivo nella rimonta da 0-2. Siamo stati al livello degli avversari, anche da parte loro c’è la consapevolezza che la sfida è ancora tutta da decidere. Per quanto ci riguarda noi faremo di tutto per allungare la partita e tornare a Valenza mercoledì prossimo per la bella, è nelle nostre possibilità».

Qui Cus Cagliari

«Sabato, appena finita la partita, ho contato sul telefono un centinaio di messaggi, qualcuno scriveva se fossimo impazziti». Coach Lorenzo Simeon ha la risposta riguardo l’impresa di San Donà. «È stata la migliore prestazione del campionato, abbiamo dimostrato di non essere la squadra dell’ultimo periodo. Non ci sono stati cali di concentrazione e non ci siamo fatti condizionare da qualche episodio discutibile. Abbiamo messo cuore e cattiveria, volontà e determinazione, significa che siamo carichi e che le ultime sconfitte non ci avevano spento. Ora occorre placare l’euforia, resettare, e pensare di essere ancora zero a zero. San Donà giocherà per salvare una stagione iniziata con tante aspettative, noi siamo invece nelle condizioni di allungarla. Respiriamo un’aria diversa perché abbiamo trasformato la stagione da appena sufficiente a positiva. È bastata una partita, e non appena ogni punto diventa decisivo, i giocatori hanno risposto».

