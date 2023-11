Il Cus Cagliari ok in Piemonte, la Sarlux si spegne 

A un passo dalla prima doppietta in serie A3 di volley. È andata male. Ha vinto solo il Cus Cagliari che a Cavallermaggiore ha battuto il Savigliano 3-2 (25-22, 21-25, 25-16, 27-29, 16-14) in una partita che sembrava vinta e che ha invece rischiato di perdere. Continua invece la maledizione della Sarlux Sarroch, battuta in casa (2-3 da 2-0) dal Belluno (23-25, 19-25, 25-17, 25-21, 15-6).

Il Cus Cagliari ha rischiato la beffa, in vantaggio 2-1, non ha sfruttato 5 match point nel quarto set, e nel quinto ne ha annullato uno prima di imporsi. Quando si vince così, a freddo non si può non osservare che il Cus ha rischiato grosso. Intanto va in archivio una bella partita. Sin dal primo set si è vista la squadra di Ammendola in crescendo, con un parziale di 6-0 sulla battuta di Marinelli che porta il Cus da 7-7 a 13-7. Tenta di riavvicinarsi Savigliano ma Busch chiude con un attacco e un ace. Pausa nel secondo set vinto dai piemontesi 25-21. Terzo set senza storia, funziona tutto a meraviglia comprese le astuzie di Kindgard e Marinelli. Il quarto è un romanzo, con il Cus sempre avanti (19-15) avvicinato e raggiunto sul 24-24, dove si fa a gara a chi sbaglia di più. E Savigliano sorpassa e vince. Allunga 4-1 nel tie break, un tris di Marinelli rimette le cose a posto. Si va punto a punto e sul match point per Savigliano, un attacco e un ace di Busch e un acrobazia di Calarco firmano la vittoria del Cus Cagliari.

Sarroch rimontata

La Sarlux Sarroch perde per la quarta volta al tie break e ancora una volta subendo la rimonta avversaria. Partita divisa in due. Il team di Franchi è autorevole, deciso, carico, anche quando nel primo set sopra 18-15 si fa sorpassare, ma si rimette in gioco con i punti di Sideri e il muro vincente di Romoli che chiude la frazione. Belluno va in affanno nel secondo set, gli attacchi del Sarroch sono efficaci e vincenti. 2-0. I veneti azzerano gli errori in battuta e partono gli aces (6) dalle braccia di Bucko, Antonaci e Bisi. La partita cambia quando la Sarlux è avanti 10-9, Belluno scappa non viene più raggiunto. Vince il quarto con l’allungo negli scambi finali, sin quando Romoli ha tenuto in piedi la sua squadra Il tie break è a senso unico, Sarroch non ne ha più. Nonostante due set da manuale. Ma non è bastato.

