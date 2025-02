Il Cus Cagliari nelle zone alte:  «Ci proviamo» 

Il Cus Cagliari ora ci crede. La squadra cagliaritana si è inserita di prepotenza nei quartieri alti della classifica del girone A grazie al successo nel derby contro l’Atletico Cagliari di sabato scorso. I cussini hanno agganciato in terza posizione il Sant’Elena e solo 6 lunghezze li separano dalla capolista Lanusei e 5 dalla vice Tortolì. Il sogno Eccellenza non è così lontano.

In panchina

Alla guida della compagine rossoblù il quarantacinquenne Marco Lantieri, che prima di intraprendere la carriera da allenatore è stato un fortissimo difensore, militando anche nei professionisti. E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cagliari e ha giocato in Serie C con Marsala 1912, Tempio e L’Aquila. Successivamente tante stagioni in Serie D indossando le maglie del Selargius, dell’Atletico della famiglia Orrù e della Villacidrese. In Eccellenza, quelle di Nuorese, Sanluri, Progetto Sant'Elia, Muravera, Castiadas, Pula e Samassi.

Ha abbandonato il calcio giocato a trentacinque anni, per iniziare subito la carriera da allenatore. «Nelle giovanili del Cagliari prima con l’Under 14 e poi con l’Under 17», racconta Lantieri, «indimenticabile un torneo a Stoccolma in cui sfidammo i pari età del Barcellona, a tutt’oggi società col miglior settore giovanile d’Europa». Seguono Sigma con gli Allievi élite e Guspini nel ruolo di responsabile del settore giovanile e collaboratore della prima squadra. L’estate scorsa la chiamata del Cus Cagliari. La prima avventura in una prima squadra e sta già dimostrando tutto il suo valore: «E’ un bellissimo campionato», dice, «molto combattuto, non ci sono partite dall’esito scontato. Si può vincere e perdere con chiunque, il livello rispetto alle precedenti stagioni si è alzato. Stiamo facendo un ottimo torneo, mancano dieci gare e cercheremo in ciascuna di esse di ottenere il massimo risultato. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff e tutti i giocatori, encomiabili per il grande impegno che mettono durante gli allenamenti e le partite. E ringrazio la società per avermi dato questa opportunità». Un organico composto da venticinque giocatori, tutti coinvolti e ben inseriti nel progetto.

