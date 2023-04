Il Cus Cagliari ha già la testa ai playout 

CUS CAGLIARI 48

ALMA PATTI 63

Cus Cagliari : Puggioni 8, Caldaro 9, Giangrasso 15, Stawinska 4, Striulli, Paoletti 3, Venanzi 1, Brun, Saias 4, Scanu, Gagliano 4, Testoni ne. Allenatore Xaxa

Alma Patti : De Giovanni 2, Botteghi 13, Pilabere 7, Miccio 9, Verona 12, Moretti 6, Bardarè, Armenti ne, Sciammetta 2, Sarni 12. Allenatore Buzzanca

Parziali : 8-20; 15-30; 33-43



Un Cus Cagliari con la mente già rivolta ai playout cede il passo all’Alma Patti nel turno conclusivo della regular season di A2 Femminile (63-48). Dopo un approccio difficile (-15 alla pausa lunga), le cagliaritane hanno cambiato marcia nel terzo quarto, accorciando il gap fino al -5 grazie anche al contributo di un’ottima Giangrasso. Sotto pressione, le siciliane hanno ripreso a macinare gioco: Botteghi ha ripristinato subito la doppia cifra di vantaggio, mentre nei 10 minuti conclusivi Sarni ha mandato a segno i canestri che hanno chiuso definitivamente la contesa.

Il Cus non dispera e volta pagina: domenica prossima, ad Ancona, andrà in scena il primo atto degli spareggi salvezza. «La reazione del secondo tempo rappresenta comunque un buon segnale in vista dei playout», commenta il tecnico Federico Xaxa. «non era semplice venire a capo di una situazione così complessa».

Techfind ok a tavolino

Il medico di gara arriva in ritardo, e la Techfind Selargius vince a tavolino. Pomeriggio surreale all’Arena Felici di Roma, dove le giallonere avrebbero dovuto affrontare la Stella Azzurra.

Poco prima della palla a due, arbitri e ufficiali di campo hanno preso atto della mancata presenza del medico. In settimana il Giudice sportivo ratificherà il 20-0 per il San Salvatore, che chiude al 7° posto e nei playoff sfiderà la vice capolista Spezzina. ( ro.r. )