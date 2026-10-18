Il Cus Cagliari festeggia al tie-break 

Iniziare il campionato con un tie break sembra diventare una tendenza, vincere la prima partita rimontando due set in trasferta è un segnale. Il Cus Cagliari comincia la quarta stagione nella A3 di volley con una vittoria, 3-2 a Sassuolo (25-21, 25-21, 23-25, 17-25, 8-15), dal sapore è ancora più dolce perché la rimonta è stata corroborata da un crescendo che ha tolto forze e lucidità alla neopromossa avversaria. Agguerrita e rinforzata dopo gli innesti estivi ma sgonfiatasi non appena il vento è cambiato.

Il coach Passaro. «Abbiamo ancora tanto da fare, ma c’è un aspetto che ci regala certezze, ovvero la capacità di restare in partita senza mai perdere la lucidità». Il primo set è servito per perfezionare il rodaggio, nel sestetto con i collaudati Gozzo, Menicali e Truocchio ecco Mariano (che ha riposto punto su punto al temuto Onwuelo), Bonacchi e la sorpresa Galiazzo, con Lopetrone libero. Perso anche il secondo, nonostante lunghi tratti in vantaggio, nel terzo è cambiato l’atteggiamento. Vinto di misura ma sempre davanti, con cinque punti a muro, al Cus si sono moltiplicate le forze e non c’è stata più partita.

Sassuolo : Maletti 12, Rascato 10, Giuriati, Sartoreti 14, Odorici 1, Anceschi (L), Depalma 1, Onwuelo 25, Orlando 5. N.e. Ferrero, Macchiarulo, Ferrari, Dieci, Fantoni. All. Vacondio

Cus Cagliari : Mariano 24, Iurisci 1, Bonacchi 1, Menicali 11, Lopetrone (L), Modica (L), Azaz, Truocchio 14, Gozzo 8, Soru, Galiazzo 11. N.e. Sanna, Muccione, Sciarretti. All. Passaro

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