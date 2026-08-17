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18 agosto 2026 alle 00:06

Il Cus Cagliari è fatto: obiettivo sesto posto 

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L’obiettivo è già fissato: centrare almeno il sesto posto in classifica ed evitare la lotteria al cardiopalma dei playout. Il Cus Cagliari è pronto a tuffarsi nella stagione 2026/27, la seconda consecutiva in Serie A2 Femminile.
Dopo una stagione partita in ritardo (causa ripescaggio) e una salvezza arrivata nel doppio spareggio con Moncalieri, il sodalizio universitario punta a consolidarsi. «La scorsa stagione è stata complicata», osserva il dirigente Mauro Mannoni, «il ripescaggio tardivo ci ha messi in difficoltà, ma ora la situazione è diversa: siamo nel girone giusto e abbiamo potuto pianificare per tempo il mercato».
Il roster, affidato per l’undicesimo anno consecutivo a Federico Xaxa, è ripartito dalla conferma della playmaker Giorgia Bovenzi. Le altre novità sono in arrivo: «Riapriamo un nuovo ciclo con le nostre giovani», aggiunge, «in particolare Eleonora Cassai, una 2008 che già lo scorso anno ha avuto modo di calcare i parquet dell’A2. Poi avremo anche altre due nuove Under».
Il Cus si prepara anche a riassaporare l’ebrezza del derby, visto che nella prossima annata affronterà il Girone A con Virtus e San Salvatore: «I derby sono sempre motivo di interesse a livello locale», conclude, «il nostro movimento ha bisogno di visibilità ed eventi trainanti». Un antipasto, in questo senso, è in programma già a metà settembre, quando le quattro squadre sarde di A2 si affronteranno a Sa Duchessa in un torneo amichevole.

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