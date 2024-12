Il Cus Cagliari contro i Diavoli Rosa 

La coda dell’ottava giornata della serie A3 di volley è in calendario questo pomeriggio, quando Cus Cagliari e Diavoli Rosa Brugherio si sfideranno al Pala Pirastu (ore 15,45). Contro l’ultima in classifica, e lo zero nella casella delle vittorie, potrebbe essere (il condizionale è d’obbligo) una ghiotta occasione per vincere la seconda partita di fila e balzare al sesto posto in classifica.

Brugherio è essenzialmente una squadra di Under 18 che gioca sempre alla pari, da prendere quindi con le dovute attenzioni. Il coach del Cus Cagliari Lorenzo Simeon è consapevole che sarà una partita non priva di difficoltà. «In alcune partite Brugherio avrebbe meritato di più, è una squadra con tanti pregi ma anche quelle lacune dovute alla giovane età. Noi dobbiamo essere abili a indirizzare la partita togliendo loro il ritmo, nei momenti a loro favorevoli sono spinti dall’entusiasmo. Per noi è un’occasione importante per vincere la seconda volta di fila, ne siamo consapevoli, stiamo preparando bene la partita ed alla squadra chiedo di tenere sempre alta la tensione».

Nell’ultimo turno il Cus Cagliari aveva battuto Acqui Terme 3-2 giocando da manuale il tie break finale, dopo aver mancato due match point nel quarto set.

RIPRODUZIONE RISERVATA