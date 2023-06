il Cus Cagliari ci prova 

La retrocessione in Serie B è una ferita che fatica a rimarginarsi. Un mese e mezzo dopo, però, il Cus Cagliari prova a mettere da parte la delusione e ripartire. Il ritorno nei campionati regionali dopo oltre 20 anni tra A1 e A2 non è ancora certo: il club di Sa Duchessa starebbe preparando la domanda di ripescaggio da presentare alla Legabasket Femminile. La posizione sempre più traballante di Lucca al gradino di sopra potrebbe innescare una reazione a catena che libererebbe un posto nel torneo cadetto. Ed ecco che il Cus, forte anche della propria tradizione, potrebbe rientrare nei quadri della A2.

Il retroscena

E dire che, per qualche giorno, la Sardegna dei canestri aveva accarezzato anche la possibilità di schierare, per la prima volta, due squadre in A1. Nelle scorse settimane Cus Cagliari e Virtus si sono sedute al tavolo per unire le forze e valutare seriamente l’acquisizione del titolo sportivo del Le Mura, andando così ad affiancare la Dinamo nel massimo campionato. I costi dell’operazione, ritenuti eccessivi, hanno però fatto tramontare l’ipotesi. E se il Cus resta aggrappato alla possibilità di tornare in A2, la Virtus si è rassegnata a restare in B in attesa di tempi migliori.

La riforma

Una congiuntura ben più favorevole potrebbe arrivare dalla stagione 2025/26, quando entrerà in vigore la riforma dei campionati. Il vertice del movimento sarà costituito da una Superlega a 10 squadre. Schio, Virtus Bologna, Venezia, Sassari, Roma, Campobasso, Ragusa e Geas, più Castelnuovo Scrivia e Brescia le probabili partecipanti. In questo scenario, l’A2 diventerebbe, di fatto, il terzo campionato nazionale: una dimensione più abbordabile sia per il Cus, sia per la Virtus.

Tra mercato e girone

Chi è certo di prendere parte alla prossima A2 è, senza dubbio, il San Salvatore, che nei prossimi giorni dovrebbe chiudere il suo mercato con la conferma di Granzotto. Un roster competitivo, quello allestito dal club selargino, che, con tutta probabilità, sarà chiamato ad affrontare il girone Ovest. Roma, Broni, Carugate, Castelnuovo, Costa Masnaga, Empoli, Giussano, La Spezia, Mantova, Moncalieri, Valdarno, Stella Azzurra e Torino le possibili avversarie.



