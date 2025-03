il cus cagliari ci crede 

Cus Cagliari 2

Idolo 0

Cus Cagliari (4-3-3) : Pillittu, Mudu (14’ st N. Asunis), D. Asunis, Carboni, Fiori, Prefumo, Siddu (45’ st Loddo), Puddu, Balloi (14’ st Serpi), Baldussi (20’ st Salaris), Serra (10’ pt Perra). In panchina Follese, Orrù, Romano, Zucca. Allenatore Lantieri.

Idolo (4-3-1-2) : Salis, Doa, Prieto, Murru (5’ st Usai), Carboni (31’ st Barrionuevo), Pablo (11’ st Jammeh), Manca, R. Biscu, S. Biscu (31’ st Mancosu), G. Stochino (11’ st Bottegal), V. Stochino. In panchina Arra, Piras. Allenatore Podda.

Arbitro : Gatta di Sassari.

Reti : st 10’ Perra, 37’ Carboni.

Note : ammoniti Siddu, Puddu, Prefumo, S. Biscu, Murru, Pablo, Mancosu. Spettatori 130 circa.

Il Cus Cagliari si impone 2-0 al Polese su un buon Idolo e rinforza le speranze di accedere ai playoff. Gli ospiti partono meglio: al 6’ Raffaele Biscu entra in area da destra e tira ma la traiettoria è centrale e Pillittu controlla. Per 25’ il pressing dell’Idolo è asfissiante e taglia agli universitari le linee di passaggio. Dalla mezz’ora la musica cambia: i ragazzi di Lantieri si rendono pericolosi due volte grazie a irresistibili spunti sulla fascia destra dell’imprendibile Siddu, il migliore in campo. L’ala del Cus tra il 39’ e il 45’ salta i diretti avversari e serve per Perra che, prima di testa poi di piede, colpisce fiaccamente.

Nella ripresa al 10’ il Cus passa: traversone di Asunis da destra e Perra si riscatta con uno splendido tuffo per l’1-0. Al 16’ lo stesso Perra potrebbe raddoppiare: calcia in bello stile ma il tiro va sul palo. L’Idolo ha bisogno di punti e ha tanta gamba: al 22’ Simone Biscu impegna Pillittu, al 24’ Jammeh semina scompiglio in area piccola e viene bloccato all’ultimo. Il Cus soffre e tuttavia al 37’ raddoppia: Siddu parte da destra, allarga su Asunis che pesca in area Carboni, piatto implacabile. L’Idolo termina la gara in 10 per l’infortunio di Manca dopo aver esaurito i cambi.

RIPRODUZIONE RISERVATA