Il Cus Cagliari cerca oggi il bis contro Ancona 

Dopo un weekend di sosta per gli impegni delle nazionali, riparte il cammino delle tre formazioni sarde impegnate nel campionato di Serie A2 Femminile.

La prima a scendere in campo, oggi alle 16, sarà il Cus Cagliari, che a Sa Duchessa affronterà il Basket Girls Ancona nel primo match di un particolarissimo “back to back” che vedrà le universitarie tornare in campo appena 48 ore dopo a Faenza (domenica, ore 14.30). Match delicato per le rossoblù, che non vincono dalla seconda giornata. Per il confronto contro le marchigiane, il tecnico Federico Xaxa potrà contare anche sull’ultima arrivata Meriem Nasraoui, ala forte di spessore per la categoria, lo scorso anno Mvp del Girone A con la canotta di Broni.

Domani sarà invece la volta di Nuova Icom Selargius e Sardegna Marmi Cagliari. Alle 15.30 le giallonere di Vasilis Maslarinos saranno di scena a Torino, dove proveranno ad allungare la serie di quattro successi consecutivi che le ha portate ai vertici della graduatoria. Mezz’ora più tardi (ore 16) toccherà alla Virtus, che al PalaRestivo cercherà di dare continuità all’ultima affermazione contro Giussano. Avversaria l’Ants Salus Viterbo, ultima in classifica insieme a Empoli e Salerno.



