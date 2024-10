Il Cus Cagliari cerca l’impresa a Castiadas 

A eccezione dell’anticipo tra Tharros e Villacidrese, si giocano tutte oggi, alle 15, le partite dell’ottava giornata di andata del campionato di Promozione. Nel girone A spiccano i match Lanusei-Arborea e Castiadas-Cus Cagliari: gli ogliastrini attraversano un gran momento e finora non hanno mai perso; gli ospiti, che hanno il secondo miglior attacco e la terza peggior difesa, sono a caccia della continuità di risultati.

All’Annunziata di Castiadas incontro ad alta quota tra gli uomini di Guido Fenza e il Cus Cagliari. I cagliaritani, quarti, hanno un punto di vantaggio sui biancoverdi. «Affrontiamo un ottimo avversario che sta confermando i pronostici», dice Fenza, «è una partita chiaramente difficile ma cercheremo di far valere il nostro gioco per ottenere il massimo possibile».

Il Pirri di Paolo Busanca fa visita al Guspini. Trasferta ostica per i rossoblù contro la squadra del tecnico Dessì che, dopo un avvio difficile, ha cambiato marcia offrendo ottime prestazioni. Al campo Mario Brugnera l’Atletico Cagliari deve vedersela con il Villamassargia, penultima in classifica. L’incontro potrebbe riservare diverse insidie per i cagliaritani. A Mulinu Becciu il Sant’Elena del patron Luca Meloni rincorre la prima vittoria contro il Selargius. Il Tortolì fa visita al Terralba in quello che si annuncia un match da tripla. Ad Arzana l’Idolo gioca con la matricola Uta 2020, sorpresa delle prime battute del torneo. L’Orrolese di Marco Marcialis, ultima con un solo punto, vuole risollevarsi e va a caccia dei tre punti contro l’Atletico Maisanas che però non intende fare da vittima sacrificale.

Nel girone B riflettori puntati su Arzachena-Bonorva, Lanteri-Buddusò, Coghinas-Atletico Bono e Luogosanto-Macomerese. Incontri impegnativi per le quattro formazioni (Bonorva, Buddusò, Coghinas e Luogosanto) che comandano la classifica. Allo stadio Pirina, l’Arzachena non può ancora lasciare punti per strada come fatto sinora. Gli smeraldini, neo promossi dalla Prima categoria, hanno un gap di sei lunghezze dalla vetta. Gli uomini di Michele Pulina non sono chiaramente d’accordo e anche loro puntano a conquistare l’intera posta in palio. L’Usinese, in ripresa, gioca sul difficile campo dello Stintino. Il Bosa riceve il Siniscola. Chiudono la giornata le sfide Tonara-Castelsardo, Ovodda-Sennori e Abbasanta-Tuttavista Galtelli.

