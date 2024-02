il cus cagliari cerca  i tre punti a san donà 

La A3 di volley conclude stasera (ore 20) l’ottava giornata con il posticipo San Donà-Cus Cagliari. Sfida d’alta classifica con alto grado di difficoltà per la squadra. cagliaritana. San Donà è secondo in classifica con margini rassicuranti sul gruppo che insegue, dove sgomita anche il Cus al momento quinto. L’analisi del coach Simone Ammendola. «È un momento dove ognuno può vincere con chiunque, al di là della classifica. Noi giocheremo la nostra partita, senza fare drammi in caso di esito negativo. Sarà importante arginare Giannotti, giocatore di altra categoria e sempre determinante».

Sabato la Sarlux Sarroch è tornata alla vittoria, 3-1 con Acqui Terme, dopo una partita prima dominata, poi riaperta e vinta con il batticuore. Il coach Leo Giombini. «Se non si soffre non vinciamo. È stata una prova di cuore e carattere». Non dimentica il calo al termine del terzo set e gli attimi di scarsa lucidità che hanno rischiato di compromettere il doppio vantaggio.

Serie B2 femminile

Non era la partita ideale per l’Audax Quartucciu per iniziare la risalita. Ad Anzio è stata battuta 3-0 (25-18, 25-19, 25-19) dall’Onda, terzo in classifica. Zona salvezza ancora distante, si sono avvertiti comunque segnali incoraggianti. Nel secondo e terzo set le ragazze di Cadoni sono rimaste incollate alle laziali ma hanno subito il break decisivo.

