Il Cus Cagliari batte la Virtus Roma e conquista i playoff 

Durante i festeggiamenti rossoblù, il tabellone del Pala A de Sa Duchessa dice Cus Cagliari-Virtus Roma 3-0 (25-14, 25-20, 25-17). Un risultato che regala matematicamente il pass per la postseason agli uomini di Simone Ammendola e ufficializza una strepitosa doppietta sarda ai playoff di B maschile. Davanti ai propri tifosi, i rossoblù dominano il match, abbattono agevolmente il muro della Virtus Roma e rafforzano il vantaggio di quattro lunghezze sul Genzano (terzo) quando manca soltanto una giornata al termine della stagione regolare.

Sarroch da record

Nel sabato sottorete fa festa intanto anche il super Sarroch di coach Marco Franchi. Già certi del primo posto nel gruppo G, Riccardo Romoli e compagni superano 3-2 (25-13, 23-25, 22-25, 25-19, 15-12) la Lazio nel palazzetto di via Giotto, centrano la venticinquesima vittoria consecutiva nel girone e si assicurano così il miglior accoppiamento nei playoff. Al Pala Santi di Sestu crolla invece ancora una volta la già retrocessa Stella Azzurra, superata in tre set (14-25, 20-25, 21-25) anche dal Campobasso.

Blitz Palau

In B1 femminile centra una vittoria preziosissima in chiave salvezza il Capo d'Orso. A Palau le "orsette" combattono punto su punto, superano al tie break (25-18, 18-25, 25-15, 20-25, 15-9) la Pro Patria e festeggiano davanti al proprio pubblico per una zona retrocessione che si fa sempre più lontana nel gruppo B. Dovrà invece attendere l'ultimo turno di campionato per conoscere il proprio destino la San Paolo, a riposo in questo weekend. In B2 femminile è intanto l’Ossi ad aggiudicarsi il derby sardo del gruppo C contro l’Alfieri. Le smeraldine, già matematicamente retrocesse, salgono così a 21 punti. Restano bloccate a quota 36, invece, le cagliaritane, incappate nella tredicesima sconfitta stagionale. Il 3-0 (25-27, 22-25, 15-25) subito a La Maddalena contro il Cagliero costa invece il ventunesimo ko al Garibaldi, penultimo nel girone e ufficialmente in C dal 15 aprile scorso.