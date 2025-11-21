Il Cus Cagliari batte Ancona e si riscatta 

Cus Cagliari 65

Basket Ancona 49

Cus Cagliari : Nasraoui 8, Piedel 11, Bovenzi 19, Granzotto 6, Peric 4, Caldaro 4, Reggiani 7, Lai ne, Gagliano 4, Cassai ne, Salvemme 2, Corso ne. Allenatore Xaxa

Moneygo Ancona : Pierdicca 4, Fiorotto 8, Pelizzari, Zanetti 19, Bremaud 14, Mbaye 2, Sofia 2, Nardoni, Cotellessa, Troiano ne, Torelli ne. Allenatore Piccionne

Parziali : 13-17; 31-26; 51-37



Il Cus Cagliari rialza la testa. Dopo tre sconfitte consecutive, le universitarie si riscattano superando Ancona per 65-49 nel 7° turno di A2 Femminile. A Sa Duchessa, la squadra di coach Xaxa è partita male (-10 nel primo quarto), ma ha saputo reagire con vigore nei due quarti centrali, mettendo in piedi un break totale di 38-20 che ha spianato la strada verso il secondo successo stagionale.

Gran protagonista la playmaker Bovenzi, a referto con 19 personali conditi da 6 assist. Interessante anche il debutto dell’ala Nasraoui (8 punti con 4 rimbalzi e altrettanti assist). Il Cus avrà pochissime ore per festeggiare: già domenica si tornerà in campo per il match di Faenza (alle 14.30).



