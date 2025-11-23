il cus Cagliari annichilito dal castiadas 

Cus Cagliari 1

Castiadas 4

Cus Cagliari ( 4-3-3 ): Pillittu, Prefumo (14’ st Simoni), Fanni, Carboni, Biondi, Flores Kramarenko (22’ st V. Salaris), Siddu (26’ st Perra), Puddu (20’ st A. Salaris), Camba, Baldussi, Tumatis (14’ st Porcedda). In panchina Renna, Loddo, Pruner, Onnis. Allenatore Lantieri.

Castiadas ( 4-3-3 ): Galasso, Ornano, Friedrich, Carboni, Grinbaum (21’ st A. Marci) G. Marci, Ridolfi, Cadoni (32’ st Matta), Miranda (14’ st Mattea), Ridolfi (34’ st Antinori), Pulcrano (24’ st Pilosu). In panchina Sarritzu, Setzu, Murru, Altobelli. Allenatore Antinori.

Arbitro : Galizia di Cagliari.

Reti : st 1’ Friedrich, 10’ Miranda, 19’ Mattea, 34’ Camba, 45’st Pilosu.

Note : ammoniti Tumatis, Prefumo, Grinbaum. Recupero 1’ pt - 5’ st; spettatori 250 circa.

Il Cus Cagliari cede nettamente per 1-4 alla capolista Castiadas e deve cominciare a guardarsi seriamente le spalle. Primo tempo in equilibrio, in cui il Castiadas ribadisce di essere una squadra di alti valori tecnici, ma il Cus non sfigura affatto. La gara dice tutto nella ripresa: cinque reti e la conferma della fragilità difensiva degli universitari.

La gara

Nella prima frazione pochissime emozioni: il Castiadas prende lentamente campo, orchestrata da un eccellente Carboni, che fa girare la squadra sui due esterni Miranda e Pulcrano. Da annotare, al 40’, una spettacolare sforbiciata del difensore del Cus Prefumo, da applausi. Il Castiadas piace per la maggiore reattività nella riconquista della sfera, ma niente fa presagire il crollo del Cus.

La svolta

Al 1’ del secondo tempo il Castiadas passa: rimessa lunga di Miranda, spizzata sul secondo palo, la palla giunge a Friedrich che, indisturbato, insacca di testa. Al 10’ lo 0-2 del Castiadas è propiziato da un incauto dribbling di Carboni sulla trequarti, Pulcrano gli sottrae la sfera, disperata uscita di Pillittu fuori area, porta incustodita, palla a Miranda che, da circa 25 metri, indovina una precisa parabola. Tra il 18’ e il 19’ la gara si chiude: prima, al 18’, Porcedda e Baldussi si ostacolano al momento del tiro. Sul rinvio di Galasso, al 19’, difesa del Cus sbilanciata e Mattea, appena entrato, si presenta solo davanti a Pillittu e lo batte per lo 0-3. Al 34’ Camba trova uno spiraglio e segna l’1-3, al 90’, Pilosu fissa il punteggio sull’1-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA