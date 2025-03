Il Cus cagliari a punteggio pieno 

Inizia nella seconda giornata della Poule Promozione la fuga del Cus Cagliari. Nel girone D, decisiva la vittoria sulla Sircana Sorso, altra pretendente al salto di categoria. Serramanna ancora sconfitto. Il Girone C è invece un rompicapo con quattro squadre a tre punti, ma sale alla ribalta l’Aquila che ha battuto il Quadrifoglio Porto Torres dopo una lunga e appassionante sfida. Nei gironi della poule salvezza si staccano Ittiri e Volley Iglesias. ( m.c. )

Poule Promozione

Girone C. Risultati : Is Bingias-Pittulongu 3-1, Aquila-Quadrifoglio 3-1. Classifica : Quadrifoglio, Aquila, Pittulongu e Is Bingias 3. Prossimo turno (sabato 5) : Quadrifoglio-Pittulongu, Aquila-Is Bingias.

Girone D. Risultati : Selargius-Serramanna 3-0, Cus Cagliari-Sircana 3-0. Classifca : Cus Cagliari 6, Selargius 85 e Sircana Sorso 3, Serramanna 0. Prossimo turno (sabato 5) : Serramanna- Sir- cana, Selargius-Cus Cagliari.

Poule Salvezza.

Girone E. Risultati : Airone- Gymland 3-0, V. Iglesias- Castelsardo 3-0. Classifica : Volley Iglesias 6, Airone Settimo e Castelsardo 3, Gymland Oristano 0. Prossimo turno (sabato 5) : Gymland- Castelsardo, Airone-Iglesias.

Girone F. Risultati : Ittiri- Donori 3-1, Su Planu-Silvio Pellico 1-3. Classifica : Ittiri 6, Silvio Pellico SS e Donori 2001 3. Su Planu 0. Prossimo turno (sabato 5) : Su Planu-Ittiri, Silvio Pellico- Donori.

Girone G. Risultati : Ariete- Arzachena 3-0. Riposa Dorgali. Classifica : Dorgali e Ariete Mareblù 3, Arzachena 0. Prossimo turno (sabato 5) : Dorgali- Ariete. Rip. Arzachena.

