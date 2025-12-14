Il Cus allunga la serie vincente: sono tre in fila 

E sono tre. Il Cus Cagliari ha allungato la serie di vittorie consecutive, nella partita inaugurale della nona giornata della A3 di volley ha battuto 3-0 la Personal Time San Donà. Cambia la classifica, si scava un solco dalle ultime e si mettono nel mirino le squadre della prima fascia grazie alle sconfitte di Mantova e Acqui Terme. La vittoria ha, tra le molteplici chiavi di lettura, una costante. La capacità di mantenere i nervi saldi nei punti finali di ognuno dei tre set, una bella prova di carattere, mentre San Donà nei momenti chiave è scomparso. Anche se si può ritenere che gli errori fatali siano stati indotti dall’atteggiamento aggressivo del Cus. L’altra costante è l’andamento dei tre set, il team cagliaritano ha provato a scappare, si è distratto, è stato sorpassato, poi lo scatto finale.

Il coach

Lorenzo Simeon aveva avvisato, era uno scontro diretto pericoloso. “Ora è cambiato il punto di osservazione, siamo in una posizione più tranquilla. Siamo stati bravi nel cambio palla, abbiamo fatto pochi errori. Se c’è qualcosa da correggere è l’aver portato ogni finale di set sul filo dell’incertezza, avevamo le occasioni per allungare ma c’è stata qualche distrazione”.

La partita

Tra gli acciaccati Truocchio e Gozzo, Simeon ha schierato il primo. Quando Biasotto pianta i primi due chiodi e Luisetto piazza l’ace, sembra che il Cus debba fare il vuoto. Sul 15-10 qualcosa si ferma, San Donà sorpassa con due ace di Fedrici (20-22). Un parziale di 5-0 risolleva il Cus, grazie anche a due attacchi out finali dei veneti. In questo set è determinante il muro a due Biasotto-Menicali che assicura quattro punti. Stesso copione nel secondo, nel terzo il Cus aggancia sul 19-19, il testa a testa è chiuso da due attacchi vincenti di Biasotto.

Oggi tocca alla Sarlux Sarroch che alle 19 affronta la complicata trasferta contro il Volley Belluno. Potrebbe esordire il nuoco acquisto Pawel Strabrawa, opposto polacco.

Serie B maschile

Ha sofferto la Vega Dolianova, nella decima giornata della B maschile, ma con un tiè break da manuale ha battuto 3-2 l'Argos Sora (20-25, 25-18, 25-20, 23-25, 15-7) e si accoda al nutrito gruppo di testa. Contemporaneamente compie un importante passo avanti nel percorso che porta alla salvezza anticipata, il primo obiettivo della squadra di Locci.

