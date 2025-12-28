Il Cus all’ultimo respiro 

Cus Cagliari 3

Sarlux 2

Cus Cagliari: Agapitos 12, Zanettin 8, Menicali 9, Biasotto 16, Muccione, Luisetto 7, Basso (L), Gozzo 1, Truocchio 16, Soru, Galiazzo, Folguera 1. N.e. Piludu, Sciarretti. All. Simeon.

Sarlux Sarroch: Curridori, Capelli 28, Leccis 7, Partenio 3, Stabrawa 23, Mocci (L), Matani, Saibene 16, Agrusti 9, Iannaccone. N.e. Giaffreda, Kubaszek, Romoli, Pisu. All. Denora Caporusso.

Parziali: 21-25, 25-23, 16-25, 25-21, 15-13.

Ha camminato bendato sull’orlo di un cornicione, il Cus. Quando la Sarlux ha considerato la partita praticamente finita ha estratto dal cilindro il piano B. E ha vinto il derby più spettacolare dopo una battaglia ricca di colpi di scena, durata quasi due ore e mezza e che sembrava non volesse terminare. Chiusa e riaperta sino all’ultimo punto, ha vinto chi ha mantenuto i nervi più saldi. Bastano tre fotogrammi per scorrere le fasi della partita. Nel secondo set, Sarroch a pochi passi dal 2-0 e avanti 22-20, ha consegnato il set. Nel quarto, sopra di 4 (12-8) si è fermato e il Cus ha riaperto la partita. Nel tie break, il Cus avanti 9-4 è stato agganciato sul 12-12 ma Sarroch non ha approfittato del momento favorevole.

La partita

Avevano entrambe una dura sconfitta da farsi perdonare. Sarà stata l’aria del derby, il migliaio di persone che hanno affollato il PalaPirastu, ma dopo i primi e frizzanti scambi si è capito che l’atteggiamento era diverso. Chi ha assistito al derby ha vissuto un pomeriggio (inoltrato) di spettacolo ed emozioni. Nel primo set Sarroch allunga nel finale (21-18) prima con il muro di Agrusti e l’ace di Saibene, chiude Leccis, con il muro e con una “veloce”. Nel secondo, Sarroch è avanti 22-20, due attacchi out e un’infrazione consegnano il set al Cus che chiude con Zanettin. Terzo set senza storia dall’11-11 complice due ace di Capelli che danno il là a Sarroch. Lo schiacciatore è in giornata di grazia, sforna altri tre ace nel quarto set, improvvisamente la fuga finisce, il Cus risale e aggancia con Truocchio che piazza due ace per l’allungo che indirizza al tie break. I colpi di scena non finiscono. Cus avanti 9-4, Partenio lo frena con due muri, Leccis pareggia. Le ultime energie da spendere, che aiutano a sbagliare meno, le ha il Cus Cagliari.

Dopo gara

Lorenzo Simeon, coach del Cus Cagliari: «La reazione della squadra a partita compromessa è un elemento che la caratterizza. Era una partita quasi persa, anche nel tie break potevamo crollare dopo essere stati raggiunti dal +5, segno che non perdiamo mai la fiducia. Ho dovuto fare molti cambi perché Sarroch ha trovato le contromisure».

Francesco Denora Caporusso, coach di Sarroch: «Una bella partita, il problema è che non l’abbiamo vinta. Siamo ricaduti negli stessi errori, fermarci quando eravamo vicini al traguardo. Dopo la prestazione di sabato scorso abbiamo fatto pace con la voglia di lottare e di giocare bene. Ma è mancato ancora qualcosa».

