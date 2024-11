Il Cus a Cagliari, la Sarlux attesa dal San Donà  

Dopo due vittorie casalinghe per 3-0 la Sarlux Sarroch si interroga sulle proprie reali possibilità. Non si interroga invece il Cus Cagliari, anzi ha una certezza, quella di fermare la striscia di tre sconfitte. Lo spirito della quinta giornata della serie A3 di volley è tutto nei differenti stati d’animo con i quali le due squadre hanno preparato le partite del weekend.

Sarlux Sarroch

Alla luce delle ultime convincenti prestazioni, per rafforzarle e consolidare le ambizioni, per Sarroch non c’è niente di meglio (o di peggio, dipende dai punti di vista) di una trasferta a San Donà di Piave, stasera alle 20 contro la capolista Personal Time. Al quinto turno non si può parlare di partita della verità, ma una squadra che ha mandato in confusione prima Acqui Terme poi Savigliano ha certamente il desiderio di alzare l’asticella e capire dove può arrivare. San Donà ha vinto al tie break la prima partita a Belluno, le successive tre le ha vinte 3-0.

Cus Cagliari

Finalmente il Cus Cagliari esordisce davanti al suo pubblico, dopo tre trasferte e un trasferimento a Sarroch. Domani al Pala Pirastu (ore 16) ospita l’Altotevere San Giustino, c’è da rimediare ai blackout fatali che cambiano irrimediabilmente l’inerzia dei set inizialmente favorevoli. Le reazioni e il cuore hanno mitigato la portata delle sconfitte. La classifica parla chiaro. Il team del coach Simeon è penultimo dopo tre sconfitte di fila, gli umbri sono avanti di un punto, con una vittoria e tre sconfitte di cui due al quinto set.

Serie B

La Capo d’Orso, terza nella B1 femminile, ci prova ancora. Oggi (Pala Andreotti ore 15) c’è il Novara che insegue con due punti in meno dopo due sconfitte.

Dopo tre vittorie, oggi le squadre sarde della B2 femminile cercano conferme. Cerca invece la prima vittoria l’Audax Quartucciu nel derby con La Smeralda Ossi (Pala Beatrice, ore 16). La Pan Alfieri ha di fronte (PalaConi “B” ore 15,30) il Pusterla Venegono, per consolidare e migliorare il sesto posto. Il Garibaldi La Maddalena gioca a Brugherio contro i Diavoli Rosa.

In B maschile Decimomannu può puntare alla prima vittoria in trasferta, a Roma contro la Lazio 1951.

