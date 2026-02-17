Il curling si regala una chance 

L'Italia batte gli Stati Uniti allo stadio del ghiaccio di Cortina e resta in corsa per la qualificazione alla semifinale maschile del torneo olimpico di curling. Finisce 8-5 una partita che gli azzurri controllano dall'inizio alla fine. Joel Retornaz e compagni partono subito forte, mentre si svolge un match parallelo tra il pubblico, rumorosissimo, e i giocatori americani che in un paio di occasioni lo provocano: dagli spalti partono salve di fischi, seguiti da boati e cori quando l'Italia mette a segno qualche buon tiro. Fino all'esplosione finale. La situazione nel girone è nettamente migliorata. Ora la classifica vede gli azzurri terzi con quattro vittorie insieme a Usa, Norvegia e Gran Bretagna: quattro squadre per due posti in semifinale, Gran Bretagna e Usa hanno una partita in meno da giocare e hanno gli scontri a sfavore contro l'Italia, che ora affronta le capoliste oggi il Canada (14.05), domani la Svizzera. Contro il Canada (19.05) anche le donne, che però non hanno speranze.

Le competizioni di ieri

Nella combinata nordica (salto e sci di fondo), dominata dal norvegese Jens Luraas Oftebro, 18° posto per l’azzurro Aaron Kostner, 23° per Samuel Costa e 24° per Alessandro Pittin.

L'Italia dell'hockey maschile dice addio al torneo olimpico. Nello scontro diretto che metteva in palio i quarti di finale, gli azzurri perdono 3-0 contro la Svizzera e vengono eliminati con quattro sconfitte in altrettante partite.

Nel singolo femminile del pattinaggio di figura, Lara Naki Gutmann ha chiuso il proprio esercizio al diciottesimo posto.

La prova olimpica di bob a 2 vede un dominio assoluto della Germania, che conquista oro, argento e bronzo. Settimo posto per gli azzurri Patrick Baumgartner e Robert Mircea, che nelle due manche di ieri recuperano due posizioni rispetto al piazzamento di lunedì ma non riescono a rimontare fino al podio.

