Il cuore oltre le barriere, la condivisione dell’accoglienza 

Atleti paralimpici, studenti, associazioni, musicisti e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati in piazza Nonnu Melis per "Il cuore oltre le barriere", una giornata dedicata disabilità. Loceri si è confermato, per questa seconda edizione, luogo di accoglienza. Tantissime le presenze per l'importante iniziativa promossa dall’Associazione San Pietro Odv. Sport e musica creano comunità quando diventano strumenti di dialogo, condivisione e inclusione. L’incontro con le scuole porta questo pensiero alle nuove generazioni attraverso l’esperienza diretta, il confronto e la possibilità di fare insieme. «Abbiamo voluto costruire una giornata da vivere, nella quale ciascuno possa incontrare storie, abilità e passioni fuori da ogni distanza. Lo sport, la musica e il confronto con le scuole parlano linguaggi immediati: fanno partecipare, creano legami e aiutano una comunità a diventare più consapevole», sottolinea l’Associazione San Pietro Odv. Ad aprire l'edizione 2026 il sindaco Gianfranco Lecca, tra i protagonisti Giovanni Achenza, medaglia paralimpica nel paratriathlon a Rio e Tokyo, e Viktoryia Pistis Shablova, atleta di paracanoa, due volte campionessa mondiale e in collegamento video, l’eurodeputata Chiara Gemma.

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