Il cuore oltre le barriere, dibattito sulla disabilità 

«Il cuore oltre le barriere, Loceri luogo di accoglienza». Una giornata dedicata alla disabilità venerdì 31 ottobre. L'appuntamento è alle 9 nove in piazza Municipale, organizza l'associazione San Pietro. Un dibattito sulla disabilità e un confronto attivo con istituzioni e attori in prima linea nella difesa dei diritti delle persone con disabilità e con chi ogni giorno fa i conti con le barriere che non sono solo fisiche. E le supera con risultati straordinari. Ad aprire i saluti di Gianfranco Lecca e Salvatore Corrias e con un video saluto Chiara Gemma, membro del forum Europeo della disabilità. Si entra nel vivo della mattinata con le testimonianze di Claudio Secci presidente regionale Cip Sardegna, il figlio di Rombo di Tuono Nicola Riva vice presidente del Cagliari, Monica Taula presidente nazionale Anpvi Cam, Viktoria Shablova, atleta paralimpica campionessa di canoa, Ottavio Demontis, atleta paralimpico di apnea e l'associazione Ogliastra Informa. Nel pomeriggio lo spettacolo didattico musicale per bambini e ragazzi del comitato paralimpico, con calcio balilla paralimpico, scherma, tennis tavolo e bocce, e la proiezione del video di Ogliastra Informa e dell'associazione Anpvi Cam. La sera dalle 19. 30 concerto dei Ladri di Carrozzelle, esibizione del tenore Murales di Orgosolo. Presentano Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

