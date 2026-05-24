Il Cuore e il carattere dell’Ilva 

Viareggio 1

Ilvamaddalena 1

Viareggio (3-5-2): Nucci; Romanelli, Sforzi (16’ st Brondi), Danovaro; Gabrielli, Belluomini (33’ st Bertelli), Lollo, Tieu Kapieu (43’ st Apolloni), Purro; Khtella, Pegollo. In panchina Carpita, Baroni, Barsotti, Vannuccini, Pardini, Tartarelli. Allenatore Orlandi (Fiale squalificato).

Ilvamaddalena (4-2-3-1): Ruzittu; Tessaro (20’ st Galvani), Russo, Esposito, Vitelli; Lima Scandellari, Vrdoljak; Casazza, Animobono (20’ st Attili), Alvarez (20’ st Piassi); De Cenco (27’ st Mondino). In panchina Verardi, Bert, Zaharia, Reale, Pintus. Allenatore Favarin.

Arbitro: Kumbulla di Verona.

Reti: pt 9’ Khtella; st 12’ Vrdoljak (r).

Note: ammoniti Gabrielli, Purro. Recupero 2’ pt 3’ st.

Viareggio. Termina in parità la gara di andata delle semifinali nazionali di Eccellenza. L’Ilvamaddalena fa una prestazione di carattere e riacciuffa lo svantaggio iniziale del primo tempo, ora si deciderà tutto allo Zichina fra sei giorni.

L’avvio

Nel primo tempo dopo una fase di studio i locali trovano la rete del vantaggio con un tiro di sinistro di Khtella da fuori area che colpisce la gamba di un difensore isolano e si infila in rete alle spalle dell’incolpevole Ruzittu. I maddalenini reagiscono producendo gioco e occasioni da rete senza timore reverenziale, mettendo tanti palloni dentro l’area ben respinti dalla difesa locale. Prima ci prova Casazza con un tiro debole, poi è il turno di Vitelli ma Nucci si fa trovare pronto.

Poi l’estremo difensore toscano esce a vuoto su un corner ma Esposito non riesce a centrare la porta. Si va all’intervallo con il vantaggio locale.

Il secondo tempo

Nella ripresa i viareggini provano a cercare la rete del raddoppio con un tiro da fuori area di Gabrielli che spara una botta di destro da fuori area ma Ruzittu devia in corner. I maddalenini reagiscono con un tiro di Scandellari Lima che viene parato da Nucci.

È il preludio al gol del pareggio: Gabrielli butta Alvarez giù in area di rigore sugli sviluppi di un corner, per l’arbitro è penalty. Dal dischetto si presenta Vrdoljak che fredda Nucci pareggiando per i suoi. Il gol galvanizza i ragazzi di Favarin, che provano con maggiore veemenza a far male alla difesa toscana. L’ultima occasione della gara capita sulla testa di Lima Scandellari dopo un bel cross di Vitelli dalla sinistra ben imbeccato da Piassi.

L’umore

Al termine della gara c’è soddisfazione nello spogliatoio ospite. La gara è stata ben interpretata dai maddalenini: «Abbiamo condotto bene la gara proponendo un buon calcio e ottenendo un meritato pareggio», dice il mister Favarin, «ora ci prepareremo bene in settimana per affrontare al meglio questa semifinale di ritorno e tentare di arrivare alla finale nazionale».

C’è soddisfazione anche nella dirigenza maddalenina, come dimostrano i volti a fine gara, ma anche la sensazione che l’opera non sia ancora compiuta. «Ci auguriamo di trovare parecchi tifosi come quelli accorsi a Viareggio», dice ancora il mister, «e che ci possano spingere anche a casa. Il loro supporto è vitale».

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