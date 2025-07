Il cuore di “s’ighinau” batte sempre 

Il tempo da tiranno qual è può divertirsi a cancellare i fatti dalla memoria, il cuore no: li attualizza. Ci sono momenti di vita che ritornano a ogni battito: visi, storie, luoghi, usi, costumi. Amore per il paese che ti ha cresciuto, che ti ha visto partire e ritornare dopo aver battuto strade polverose, dure come il basalto grigio del Guilcer: eterne perché appartengono all’identità di un popolo. C’è stato chi definì Abbasanta “paese del compromesso” forse pensando più alla posizione centrale, incastonata tra il Capo di sopra e il Campidano, che al rigore delle tradizioni e al senso di comunità.

Certo il tempo galoppa, lascia il vecchio per il nuovo ma quando fortunatamente succede che donne e uomini, anziani e giovani di “s’ighinau”, del vicinato, si ritrovino nelle sere e notti d’estate sotto lo stesso spicchio di luna, si avverte che identità non è solo una parola ma un valore che nonostante i logorii della vita moderna, non muore. Indistruttibile come il maestoso nuraghe Losa che da sud apre le porte al paese.

A friscurare

Gli abitanti di via Grazia Deledda, una quarantina, ormai da anni hanno riscoperto l’antica usanza di uscire dopo cena a “friscurare”, a prendere il fresco non ciascuno sulla sua soglia ma insieme, in uno spazio comune per parlare del più e del meno, partecipare ai fatti della comunità che sentono “comune”: nascite, morti, gioie e dolori. Si fa festa con il vino della collinetta di Sant’Agostino, qualche birra e quando capita il dolce: momenti di vita comune, semplice, spontanea.

Il rito

«Siamo un vicinato molto affiatato che d’estate si manifesta anche riscoprendo l’usanza dei nostri genitori e ancor di più dei nonni di trascorre qualche ora dopo cena per prendere il fresco, “friscurare”», racconta Luciana Piga. L’usanza concede alla scena simpatici cammei, quale il passaggio a inizio estate della bandiera dei Quattro Mori da un “frescurante” all’altro e in particolari occasioni tipo una partita della Nazionale di calcio o qualcosa del genere che prevedono tivù e cena sociale. «È un bel modo di stare insieme, direi di vivere serenamente partecipando ai sogni e ai desideri della comunità», sintetizza Antioco Mattana, pensionato e cantante a chitarra “in palco” come dicono da queste parti per differenziare il professionista del canto sardo dal dilettante. Il rito del vicinato di via Grazia Deledda può coinvolgere il rione di Sa Contonera, Santa Maria, pardu e Sant’Antoni e tutti i vicinati del paese? «Me l’auguro», conclude Luciana Piga.

