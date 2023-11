Il cuore di Gesturi per le bimbe di Maria D’Itria 

A una settimana dall’improvvisa morte a 48 anni di Maria D’Itria Nicoletta Cuccu Gesturi si mobilita per le sue bambine. Al dolore per una perdita prematura e improvvisa si aggiunge, infatti, la preoccupazione per Emanuela e Sara, le gemelline di 9 anni che qualche anno fa hanno già perso il padre. Il paese si è stretto attorno alla famiglia e il Comune ha avviato una raccolta fondi per garantire alle due bimbe un sostegno economico e fa appello alla generosità di tutti i sardi.

La tragedia

«Mia madre era talassemica, ma stava bene. Si è sentita male improvvisamente e sono stato subito avvisato da mio padre – racconta Michele Tolu, il figlio ventitreenne di Maria D’Itria che vive in Germania –. L’ho raggiunta telefonicamente e ho parlato con lei, ma dopo dieci minuti mi hanno richiamato e mi hanno la triste notizia: il suo cuore aveva smesso di battere». Nei giorni successivi è iniziato un pellegrinaggio silenzioso per esprimere vicinanza alla famiglia. «Quel che posso dire è che mamma aveva tanti amici e anche per via della sua malattia aveva stretto legami forti in tutta la Sardegna, l’affetto che le persone nutrivano nei suoi confronti si percepisce anche adesso che lei non c’è più», continua Michele che ora insieme ai nonni materni e allo zio materno si prenderà cura delle due piccole.

La commozione

Michele Tolu, rientrato dalla Germania, nel momento peggiore è stato travolto dall’onda di affetto e all’idea della raccolta avviata in paese trattiene a fatica la commozione. «È un’iniziativa lodevole che non ci saremmo mai aspettati, le parole non sono abbastanza per esprimere il nostro ringraziamento nei confronti dell’amministrazione comunale per la vicinanza che ci ha mostrato in questi giorni. La raccolta fondi per le mie sorelline sarà un grande aiuto per garantire loro un futuro». Il sindaco di Gesturi, Emilio Serra, ammette di essere colpito dalla reazione della comunità: «In tanti ci hanno chiesto come avrebbero potuto essere d’aiuto per queste due bimbe colpite da un dolore immane per la perdita della loro mamma. Abbiamo così deciso di attivarci per raccogliere quante più risorse possibili, per far fronte alle spese legate alla cura e all’istruzione delle due gemelline, è un nostro dovere sostenerle. Ringrazio fin da ora chi, anche con un piccolo gesto, vorrà essere determinante per aiutarle dinnanzi alle sfide della vita». Il Comune di Gesturi ha lanciato un appello sui suoi canali istituzionali rivolto alla solidarietà di tutti i sardi affinché contribuiscano alla raccolta fondi per assicurare un futuro alle gemelline.

Le raccolte

«Naturalmente il Comune farà la sua parte – aggiunge il sindaco Serra – ma serve il contributo di tutti. Possiamo darlo attraverso un bonifico indirizzato al Comune di Gesturi, Iban IT60O0101544160000070648509 e indicando nella causale “Solidarietà per Emanuela e Sara”». Il fratello delle bambine esprime gratitudine per chi, con gesti di generosità, si è unito alla causa: «Ringrazio anche tutti coloro che si sono stretti attorno a noi manifestando generosità e organizzando, di loro spontanea volontà, delle altre collette». La vicinanza per le piccole proviene anche dalla scuola che frequentano. Roberto Scema, dirigente scolastico, precisa che «naturalmente la scuola è vicina alle bambine e certamente la nostra comunità educante farà la sua parte, anche partecipando ad eventuali iniziative che potranno essere organizzate congiuntamente».

RIPRODUZIONE RISERVATA