il cuore di Dessena: «bello giocare per la mia gente» 

Stasera sarà davanti allo schermo per Cagliari-Inter. Ma solo perché oggi l’Olbia riprende ad allenarsi e non può essere alla Unipol Domus. «Io sono tifoso del Cagliari», sottolinea Daniele Dessena. «Quando posso lo seguo sempre, da vero tifoso vivo per il risultato e la bella partita, e spero che quest’anno si salvi». Pronostici? «Lo vedo bene: per me il Cagliari è la squadra più forte al mondo. Così come penso che i miei compagni siano i più forti al mondo», aggiunge l’ex capitano rossoblù.

A una settimana dall’inizio del campionato di Serie C, il 36enne mediano parmigiano con origini e cuore sardo prova a fare il punto sulla stagione che sarà. «Ci attende un campionato duro, contro avversarie attrezzate. Nessuno parla di noi e va bene così: io so quello che abbiamo fatto, come ci siamo preparati, e conosco le qualità morali e tecniche di questa squadra, per cui sono molto fiducioso», spiega Dessena, arrivato a Olbia a gennaio in prestito dall’Entella e riscattato a luglio dal club gallurese. «Restare era un obiettivo, giocare qua per me è importante. I sardi mi hanno dato tanto e mi sento in debito nei loro confronti: cercherò sempre di dare il massimo per la nostra gente», sottolinea a proposito del ritorno sull’Isola dopo le esperienze di Brescia, Pescara e Chiavari successive agli 8 anni di Cagliari.

«Quando sono arrivato a Olbia, a metà dello scorso campionato, ho ritrovato il sorriso e il divertimento, aspetti che sono alla base di qualunque lavoro», prosegue Dessena. «Quest’anno riparto con entusiasmo, la voglia di dimostrare ancora qualcosa e di dare una mano ai ragazzi». Magari anche a Leandro Greco, suo coetaneo (con 37 anni) e alla prima esperienza in panchina da primo allenatore. «Ma no, il mister è preparato e sa il fatto suo, vive per noi e ha molto da insegnare a tutti, a me, che ho 36 anni, come ai 18enni», si schermisce il centrocampista. Che a proposito del debutto casalingo con la big Cesena commenta: «Non sarà la partita da dentro o fuori, quella che deciderà per quale obiettivo deve giocare l’Olbia, ma ci metterà subito alla prova, svelando a che punto siamo». E sul derby con la Torres chiude così: «Da vincere, senza se e senza ma!».

