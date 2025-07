Il cuore dell’Isola mostra i sui tesori 

La Barbagia abbraccia la Gallura e promuove le proprie eccellenze enogastronomico-artigiane nella prestigiosa vetrina dell'hub Insula di Porto Cervo.

A farsene portavoce il Gal Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu, da lunedì 14, impegnato nella celebre località turistica con 11 aziende del territorio, nell'ambito dell’Insula Food & Wine Experience, promosso dal Cipnes

Dalla rete di imprese spiccano: le Cantine del Mandrolisai e Giacu di Sorgono, insieme a Fradiles, Dolce Vigna e Cadeddu di Atzara, Carboni di Ortueri. Nel settore dell’apicoltura, l’azienda austese “Amenti”, per poi spaziare nell’ambito caseario con Erkiles di Olzai e la Coop Pastori di Sarule. Tra le produzioni artigiane la “Ommo Design” di Desulo e “Tramas” di Gavoi.

Spettacolo dal vivo

Domani il fiore all’occhiello della sette giorni, con una lunga giornata fra dimostrazioni dal vivo, sfilate di moda, esposizioni e degustazioni. Ad allietare la serata, musiche e balli tradizionali, a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Sorgono.

Il presidente del Gal, Gian Cristian Melis, spiega: «La nostra presenza a Porto Cervo rappresenta un'importante occasione per valorizzare la cultura tradizionale del centro Sardegna e i saperi antichi dei nostri artigiani e produttori. In una vetrina così prestigiosa, è fondamentale mostrare l'autenticità e la profondità delle nostre tradizioni, ben lontane dalla solita immagine fatta di yacht e jet set». La direttrice del Gal, Claudia Sedda, aggiunge: «Attraverso questa iniziativa vogliamo far conoscere il nostro territorio partendo dalle nostre aziende e dai loro prodotti, evidenziando l'importanza del legame tra cibo, artigianato e territorio, elementi fondamentali che contribuiscono alla valorizzazione integrata della nostra identità locale». (g. i. o.)

