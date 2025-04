Il cuore della città finisce al buio per un blackout 

Il cuore di Nuoro al buio. La scorsa notte, martedì, un blackout ha colpito l’illuminazione pubblica nella zona compresa tra corso Garibaldi e piazza Satta, lasciando alcune delle vie più centrali e frequentate della città immerse nell’oscurità. Un evento non isolato, alcune settimane fa era già capitato. Un blackout improvviso e prolungato che ha provocato disagi e malumori tra residenti, commercianti e passanti. Le strade, prive della consueta luce dei lampioni, si sono trasformate in percorsi incerti e poco sicuri. A peggiorare la situazione, l’assenza di preavviso e informazioni chiare sui tempi di ripristino.

A ridare un briciolo di vita e dignità al centro, solo qualche luce di vetrina: bagliori discreti e caldi che, pur se isolati, rompevano il buio con piccoli gesti di resistenza urbana. Un contrasto forte, tra la penombra generale dell’illuminazione pubblica e quelle isole luminose dei privati che non si arrendono e che sembrano voler tenere viva la città nonostante tutto.

La cittadinanza chiede ora interventi e una gestione più attenta dell’illuminazione pubblica, specialmente in aree così simboliche della città in un momento di difficoltà per operatori economici che non aiuta.

